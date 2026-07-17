Se cumple una década del PaellaEmoji, el icono que "consiguió unir a Internet" en torno al plato valenciano

Se cumplen 10 años del PaellaEmoji, el icono que consiguió unir a internet - REMITIDA ACENTOENLACE

VALÈNCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PaellaEmoji celebra su décimo aniversario como un icono ha conseguido "consiguió unir a Internet" en torno al plato valenciano más popular de la gastronomía valenciana.

Este décimo aniversario se cumple este 17 de julio y coincide con el Día Mundial del Emoji. La marca Arroz La Fallera impulsó esta iniciativa "en pleno auge del lenguaje digital" y con la intención de que el famoso plato hablara también "el idioma de Internet: los emojis". Así nació la Operación #PaellaEmoji, un movimiento "que convirtió una reivindicación gastronómica en una conversación global", recuerda la empresa en un comunicado.

La marca viajó hasta Silicon Valley para defender ante las grandes empresas tecnológicas que la paella merecía su propio icono, documentando el proceso tanto en redes sociales como en una pieza audiovisual que superó las 750.000 reproducciones en apenas dos semanas.

En esa primera fase del proyecto "llegaron a publicarse más de 25.000 tuits en 12 horas y miles de personas reivindicaban que este símbolo de la cultura española estuviera presente en todas las pantallas del mundo", agregan.

La segunda fase comenzó un año más tarde en Japón, donde se logró el respaldo del creador de los emojis, Shigetaka Kurita, así como el rediseño del PaellaEmoji de Emojipedia, adaptándolo a una versión más fiel a su esencia.

La conversación creció hasta convertir de nuevo el hashtag en tendencia mundial y finalmente, se consiguió la inclusión del emoji de la paella en el estándar Unicode.

"La paella es un símbolo de unión, y el PaellaEmoji es la mejor demostración" de ello, ha afirmado la brand manager de Arroz La Fallera, Claudia Martín Hernández. "Quienes se movilizaron para conseguirlo son los mismos que hoy siguen reuniéndose alrededor de una paella, compartiendo un momento en el que acercamos posturas y volvemos a sentirnos cerca", ha confesado.

La marca vuelve a activar este 17 de julio una acción en redes sociales junto al presentador de televisión Carlos Sobera en la que invita a la comunidad a "reencontrarse y celebrar, una vez más, todo lo que nos une alrededor de una paella".