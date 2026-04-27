El CVC alerta del riesgo de extinción digital del valenciano y pide garantizar su presencia en el ecosistema tecnológico

VALÈNCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha alertado este lunes, durante el pleno ordinario de abril, del "riesgo de extinción digital del valenciano y de otras lenguas minoritarias si no se promueve de forma estable su presencia en corpus, modelos y herramientas lingüísticas".

Este organismo ha hecho esa advertencia a través de la memoria elaborada tras la comparecencia, el pasado 9 de febrero y en su Comisión Jurídica, de los expertos Manuel Palomar --investigador--, Ricardo Baeza-Yates --informático-- y Kiko Llaneras --periodista de datos-- para "analizar y reflexionar sobre la inteligencia artificial (IA) y su impacto en la cultura, la educación, la lengua, la creación, la comunicación pública y la vida social".

A través de la citada comisión, en esa memoria, elaborada por el consejero Gerardo Muñoz y presentada en la sesión plenaria celebrada esta jornada, el CVC considera "de interés que las administraciones públicas favorezcan acuerdos duraderos que garanticen la presencia de la lengua propia en el ecosistema tecnológico contemporáneo".

Este órgano estatutario, como también recoge el documento, propone abordar la IA "no solo como una cuestión técnica sino como una transformación con plenos efectos culturales". Así, detalla que la comparecencia de Palomar, Ricardo Baeza-Yates y Llaneras buscaba como objetivos "fundamentales" analizar su alcance "como tecnología disruptiva con efectos directos sobre la cultura contemporánea" y "estudiar su incidencia sobre la lengua, la creatividad, la educación, la producción de conocimiento y la circulación de la información".

Asimismo, se plantea "valorar los riesgos éticos, jurídicos y sociales vinculados a la desinformación, los sesgos, la opacidad, la toxicidad, la concentración de poder tecnológico y la posible degradación de capacidades humanas" y también "recabar criterios de expertos, desde posiciones diferentes pero complementarias" para poder "seguir elaborando una reflexión propia sobre las relaciones entre inteligencia artificial, ciencia, humanidades, derechos y cultura democrática".

Este organismo ha concretado en esta memoria que los ponentes que acudieron a su Comisión Jurídica coincidieron en señalar que la inteligencia artificial "constituye una transformación profunda de la vida cultural" y en apuntar que "no puede ser tratada como una simple cuestión instrumental".

La memoria detalla que Manuel Palomar "puso el acento en una cuestión de especial relevancia para el CVC: la relación entre inteligencia artificial, patrimonio lingüístico y soberanía tecnológica". En esta línea, ha remarcado que este experto "señaló que el valenciano, junto con otras lenguas minoritarias, se encuentra en riesgo de 'extinción digital' si no dispone de corpus, voces, acentos y modelos propios con los que entrenar sistemas de lenguaje"

Así, ha resaltado que habló del trabajo realizado "en proyectos como Vives y ALIA, dirigidos a recopilar y estructurar textos y audios en valencianos, así como diferentes variedades dialectales y acentos, con el fin de garantizar la presencia efectiva de la lengua en los modelos contemporáneos".

"No se trata únicamente de incorporar una lengua al mercado tecnológico, sino de evitar que quede ausente del nuevo ecosistema de mediación digital", recoge la memoria del Consell Valencià de Cultura. De este modo, sostiene que "si los sistemas de futuro aprenden y operan solo con lenguas hegemónicas, el empobrecimiento no será solo lingüístico sino también cultural, simbólico y territorial".

El CVC ha precisado que "Palomar defendió que la inteligencia artificial no debe sustituir a la inteligencia humana, sino amplificarla, siempre desde la máxima transparencia sobre qué hace la máquina y qué hace la persona". La memoria indica que este compareciente reclamó "un verdadero apoyo institucional estable a la lengua propia de la Comunitat Valenciana en el nuevo entorno digital" y que lamentó "la falta de acuerdos duraderos que permitan blindar políticas lingüísticas tecnológicas el margen de los cambios de gobierno".

De este modo, el Consell Valencià de Cultura ha asegurado que manifestó que "la preservación del valenciano en el ámbito de la IA requiere un pacto sostenido y una política pública de largo alcance". Además, ha comentado que Palomar "destacó la importancia de combatir la desinformación, reforzar la transparencia de los modelos y disponer de herramientas capaces de detectar y contener la toxicidad en redes y entornos de interacción con sistemas de IA".

"NO HUMANIZAR LA TECNOLOGÍA"

De la intervención de Baeza-Yates, ha destacado su "visión crítica", que apuntó que "la IA actual no entiende, no razona, no tiene intención ni conciencia, sino que procesa enormes cantidades de datos y genera resultados a partir de patrones aprendidos" y que "subrayó la necesidad de no humanizar la tecnología y de no emplear, sin cautela, verbos o atributos que pertenecen a las personas".

De lo planteado por Kiko Llaneras, el CVC ha resaltado que habló de "la capacidad transformadora" de la IA "sobre profesiones, procesos de trabajo, educación, creación y circulación de conocimiento", además de considerar que "ni cabe despacharla como mera moda, ni resulta sensato afirmar con certeza hacia dónde evolucionará".

En las conclusiones que recoge en su memoria, el CVC ha afirmado que debe tratar la IA "como una cuestión cultural de primer orden y no solo como un fenómeno técnico o económico, por su impacto directo en la lengua, la creación, la educación, el patrimonio, la información y la espera pública".

"ALFABETIZACIÓN"

Igualmente, ha resaltado "la necesidad de una alfabetización que permita comprender con profundidad la verdadera utilidad y practicidad de la IA". En esta línea, ha subrayado la conveniencia de "continuar insistiendo" en una "alfabetización crítica", tanto "en el sistema educativo como en la formación ciudadana general". "Esta no debe limitarse al uso instrumental de herramientas sino incluir comprensión de sus límites, sesgos, riesgos y consecuencias culturales", añade.

En esta línea, la Comisión Jurídica del CVC ha determinado que "la facilidad de generación automática no debe confundirse con formación creativa ni con maduración del pensamiento". Además, emplaza a analizar "las implicaciones de la IA sobre la propiedad intelectual, la reutilización de obras para entrenamiento" y "las nuevas formas de mediación cultural" y cree "oportuno evitar aproximaciones reduccionistas o polarizadas" y prestar atención a "sesgos lingüísticos, culturales y de género".