La dana Alice provoca interrupciones en Metrovalencia y corta la circulación entre Picasent y Castelló en la línea 1

Archivo - Imagen de archivo de un tren de Metrovalencia. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes lluvias provocadas por la dana Alice están provocando este sábado numerosas interrupciones y retrasos en las líneas de Metrovalencia y, en estos momentos, se ha cortado la circulación entre las estaciones de Picasent y Castelló, en la línea 1 de metro.

Así lo ha indicado Metrovalencia en sus redes sociales, donde ha publicado el aviso de esta interrupción alrededor de las 12.00 horas de este sábado.

Previamente, la línea 1 había interrumpido la circulación, a causa de las lluvias, entre Torrent y Castelló; así como entre Torrent y Picassent.

Igualmente, anteriormente por acumulación de agua en las vías se ha cortado la circulación entre Empalme y Bétera, que posteriormente se ha restablecido, aunque con retrasos en los trenes.

Además, las líneas 1 y 2 de metro y la línea 6 de tranvía circulan con retraso.