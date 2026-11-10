Dani Martín regresa el 15 de mayo al Roig Arena con un quinto concierto de la gira '25 P*t*s Años'

Archivo - Dani Martín en el Roig Arena - MAO - Archivo

VALÈNCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dani Martín regresará el 15 de mayo de 2027 al Roig Arena con un quinto concierto de la gira '25 P*t*s Años'. El artista madrileño ha decidido extender la gira para despedir "por todo lo alto" este repaso a su repertorio, según ha informado el recinto cultural en un comunicado.

En 2027, el tramo final de la gira, que recorrerá 13 ciudades españolas, seguirá con el mismo espíritu festivo de celebración de su carrera y repasará tanto los grandes himnos de El Canto del Loco como sus temas más icónicos de su trayectoria en solitario.

"He decidido hacer solo 14 noches más donde podamos darle un 'hasta luego' a estas canciones que llevan más de 25 años cerca. Hacer 14 celebraciones para que se nos queden en el corazón y podamos empezar un nuevo camino y dejar a un lado los recuerdos para darle paso al presente y a lo que esté por llegar cuando toque que, os aseguro, será completamente diferente a lo vivido hasta ahora", ha dicho.

Y ha concluido: "Quiero que sean 14 fiestas con esas canciones que forman parte de la adolescencia, juventud y la memoria de tantas personas. 25 p*t*s años merecen ser despedidos a lo grande". Las entradas para concierto de Dani Martín ya están a la venta en la página web del Roig Arena.