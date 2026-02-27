Dansa València consolida su proyección nacional con la ampliación de sus alianzas con seis CCAA

Archivo - Dansa València consolida su proyección nacional con la ampliación de sus alianzas con seis comunidades autónomas - EVA MAÑEZ - Archivo

VALÈNCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dansa València, el festival de danza y artes del movimiento de la Comunitat Valenciana que organiza la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), ha renovado sus acuerdos de colaboración con instituciones de Andalucía, Galicia, Islas Canarias, Navarra, Cataluña e Islas Baleares para fomentar y fortalecer el sector de las artes del movimiento en el ámbito nacional.

En concreto, los organismos implicados en estos acuerdos son la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales; la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana de Navarra; la Axencia Galega das Industrias Culturais de la Xunta de Galicia; Graner-Fàbrica de Creació de l'Ajuntament y el Mercat de les Flors de Barcelona; el Institut d'Estudis Baleàrics; Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía de Canarias (LAV-C) y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

En concreto, estos convenios contemplan mecanismos de cooperación que favorecen la difusión de información y la proyección cruzada de creadores entre los diferentes territorios. Las entidades implicadas comparten la voluntad de dinamizar el panorama estatal mediante el apoyo a la movilidad y al reconocimiento de propuestas escénicas innovadoras.

La directora de Dansa València, María José Mora, ha afirmado que con estas alianzas el festival consolida su proyección nacional, generando un espacio de encuentro para creadores de diferentes territorios. Mª José Mora considera que la renovación y ampliación de estas alianzas "confirma nuestra responsabilidad como plataforma pública al servicio del sector".

Además, ha asegurado que Dansa València "quiere ser un espacio de cohesión y oportunidad para los profesionales de la danza en todo el país al tiempo que propicia que nuestros artistas locales tengan mayor presencia en otras regiones". "Solo desde la cooperación entre comunidades podemos fortalecer el ecosistema de las artes del movimiento y proyectarlo con mayor solidez dentro y fuera de nuestras fronteras", ha concluido Mora.

Estas iniciativas conjuntas consolidan el respaldo institucional a Dansa València como escaparate de referencia para la danza contemporánea hecha en nuestro país.

ANDALUCÍA, GALICIA Y NAVARRA

En los casos de Andalucía, Galicia y Navarra, sus instituciones apoyan la presencia de espectáculos de sus comunidades autónomas durante la celebración de Dansa València, programada del 11 al 19 de abril.

Así, el Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y de la Música, dependiente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, colaborará con el festival apoyando en la contratación de compañías andaluzas y acompañando a las cuatro compañías de danza que se desplazarán a València.

El 18 de abril, además, habrá una presentación de Andalucía en el marco de 'Nice To Meet You'. Por último, la bailarina sevillana Laura Morales será una de las creadoras seleccionadas para participar en la mentoría de internacionalización en colaboración con la Fundación SGAE.

Por su parte, la Axencia Galega das Industrias Culturais dará continuidad al programa de intercambio puesto en marcha en 2024 entre Galicia Escena PRO, la feria gallega de artes escénicas que se celebrará este año en Santiago de Compostela la última semana de mayo, y Dansa València.

En el caso de la Comunidad Foral de Navarra, el apoyo a los profesionales de la danza se desarrolla mediante el programa de la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana denominado 'DNA. Danza Contemporánea de Navarra - Nafarroako Dantza Garaikidea'. En concreto, por tercer año consecutivo la danza navarra tendrá presencia en la programación de Dansa València con la compañía del espectáculo inaugural y con el bailarín con formación en breakdance y danza contemporánea Akira Yoshida.

CATALUÑA, BALEARES Y CANARIAS

Los acuerdos a los que se ha llegado con Graner, Fira B! y LAV-C consisten en un intercambio de artistas locales. La relación con Graner es sostenida en el tiempo a lo largo de los últimos años. El acuerdo esta edición consistirá en la selección de una creadora emergente por parte del espacio de experimentación, ensayo, creación y formación continua en Barcelona para asistir a Dansa València.

Durante su estancia, podrá asistir a los espectáculos programados y participará en la actividad profesional, donde se le pondrá en contacto con distintos programadores y presentar su trabajo en las jornadas.

De manera recíproca, el festival enviará a un creador para que pueda integrarse en el contexto catalán a partir de su participación en laboratorios escénicos y su asistencia a acciones artísticas y espectáculos, así como su participación en reuniones con las coordinadoras de diversos espacios en Barcelona a fin de conocer otros proyectos además del de Graner, donde estará alojado.

Por otra parte, el Institut Valencià de Cultura, mantiene su acuerdo de colaboración con el Mercat de les Flors que en esta edición consistirá en un intercambio de producciones. Este 2026 se alcanza el quinto año consecutivo de colaboración con el mercado profesional de las artes escénicas de las Islas Baleares. La colaboración se materializa esta reedición en una experiencia de intercambio: una compañía balear estará programada en Dansa València, mientras que Fira B! acogerá una pieza valenciana en septiembre.

La institución participará, así mismo, en la actividad de mercado 'Nice to Meet You', donde presentará su línea de ayudas a la internacionalización.

Con respecto a las Islas Canarias, la novedad este año es la incorporación del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, quienes acudirán con una propuesta de la bailarina tinerfeña Paula Quintana, además de realizar una presentación de la creación canaria en los encuentros profesionales. Por su parte, Dansa València programará a un segundo artista de las islas.

Por último, el Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía de Canarias (LAV-C), formará parte de 'Nice to Meet You' y participará en un programa de intercambio de residencias cuyos artistas se concretarán en el segundo semestre del año.