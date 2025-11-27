Archivo - Dansa València lleva la riqueza de la creación contemporánea a la bienal Europalia en Bruselas - EVA MANEZ - Archivo

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 39.ª edición de Dansa València formará parte de la Europalia 2025, la gran cita cultural internacional que cada dos años, desde 1969, ofrece en Bruselas un programa artístico multifacético en torno a un país, informa el Institut Valencià de Cultura (IVC).

La misión fundacional de esta bienal interesada en acercar a las personas y las culturas mediante el arte cobra especial relevancia en esta nueva edición dedicada a España, que se celebra entre el 8 de octubre de 2025 y el 1 de febrero de 2026.

En este marco, el Teatro Real flamenco (KVS) ha creado el ciclo 'Territorio', un programa de cuatro días con lecturas, presentaciones y espectáculos que invitan a descubrir la vibrante escena artística del país más allá de las grandes capitales creativas.

La cita cultural plantea un recorrido por la diversidad de los lenguajes del movimiento en 11 comunidades autónomas: Comunitat Valenciana, Andalucía, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, La Rioja e Islas Baleares, con propuestas seleccionadas por su carácter singular, periférico e innovador.

Este jueves 27 de noviembre, Europalia dedica una jornada a la Comunitat Valenciana, que incluye un 'showcase' de la bailarina Inka Romaní y una presentación del festival, a cargo de la directora artística de Dansa València y directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora.

La participación de Dansa València, que actualmente acoge la Spanish Dance Platform, supone un reconocimiento al papel decisivo que el festival desempeña como espacio único para las artes del movimiento en España, con la acogida cada año de producciones llegadas de todo el país y la generación de un mercado para la danza.

"Nuestra programación en Europalia demuestra que Dansa València lleva años visibilizando la creación que surge desde todos los rincones del país y dando soporte a los artistas valencianos, hacerlo ahora en Bruselas es una oportunidad para poner esa diversidad en el mapa internacional y poder proyectar propuestas locales", ha señalado Mora en un comunicado.

Durante su presentación, la directora artística ha subrayado el papel de Dansa València como un festival de las artes del movimiento que se ha convertido en un espacio de diálogo, reflexión y presencia del cuerpo, que pone al alcance de la ciudadanía y la profesión una amplia programación que combina producciones locales y nacionales, y propuestas abiertas a nuevos lenguajes y formatos.

Además, el festival ofrece un marco profesional orientado al intercambio de conocimientos y la creación de redes, al tiempo que desarrolla una expansión territorial a través de iniciativas como Impuls a la Dansa, destinada a promover nuevas experiencias de mediación, circulación y acompañamiento.

La trayectoria de la bailarina valenciana Inka Romaní ejemplifica la evolución profesional en creadores y creadoras locales que Dansa València contribuye a acompañar.

Formada en València y Toulouse, ha desarrollado su carrera como coreógrafa e intérprete en Europa y ha trabajado con compañías y creadores internacionales como Germana Civera (Francia), Marquez&Zangs (Reino Unido) y CoreDance Performance Company (Atlanta, Estados Unidos). Ha sido artista residente en KVS Bruselas, La Licorera - Bienal de Danza de Cali (Colombia) y El Graner de Barcelona.

Su práctica artística combina técnicas somáticas con estilos como el flamenco, el contemporáneo, el 'breaking' y el 'voguing'.

En el KVS va a presentar 'Volvamos al baile', una propuesta entre la conferencia performativa y la danza documental que investiga la dominación ejercida sobre los cuerpos de las mujeres durante la dictadura fascista a través de la danza y la gimnasia.

"El hecho de juntar y conjurar durante cuatro días tantos espacios y artistas deslocalizados de los epicentros culturales de España en la ciudad de Bruselas a fin de conocer mejor sus proyectos, los contextos y las iniciativas que los apoyan, ya sean centros de creación, festivales o agentes culturales, es muy interesante, tanto en términos de convivencia y de compartir experiencias como para afianzar la relación de Dansa València con KVS", ha valorado Inka Romaní.

MÁS DE 150 ARTISTAS EMERGENTES Y CONSOLIDADOS

Europalia 2025 está organizado por la asociación belga Europalia International, junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Acción Cultural Española (AC/E), con el apoyo del Instituto Cervantes, el Ministerio de Cultura y el Comisionado para la conmemoración de los 50 años de libertad en España.

Europalia 2025 reúne a más de 150 artistas de diversas disciplinas, emergentes y consolidados, entre los que se encuentran figuras como La Ribot, Angélica Liddell, Niño de Elche e Iván Zulueta. Se inauguró el pasado 7 de octubre con la exposición 'Luz y sombra. Goya y el realismo español', y continuará hasta el 1 de febrero con una extensa programación.