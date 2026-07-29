Dansa València y la UV colaboran en un programa de residencias técnicas para "apoyar el talento local"

Archivo - Propuesta de Marta García Navarro. - REMITIDA IVC - Archivo

VALÈNCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Dansa València colabora con el Aula de Artes Escénicas del Vicerrectorado de Cultura de la Universitat de València (UV) para "potenciar el talento local" a través de su programa de estancias de creación técnica.

Con esta iniciativa, se inicia una dinámica que consolidará, a partir de 2027, la puesta en marcha de dos residencias técnicas anuales. Esta acción responde al objetivo de tejer alianzas con entidades del sector para ampliar las oportunidades de las compañías y artistas valencianos, señala el Institut Valencià de Cultura en un comunicado.

En esta línea, el Aula de Artes Escénicas del Vicerrectorado de Cultura de la UV abre una nueva etapa con el propósito de optimizar el uso de sus espacios y de centrar sus recursos en el talento local y emergente.

La coreógrafa seleccionada en esta ocasión para pulir y perfeccionar los aspectos escenográfico, lumínico y sonoro de su propuesta en un entorno real de exhibición es Marta García Navarro.

Del 7 al 11 de septiembre, la Sala Matilde Salvador acogerá a la creadora para desarrollar su nuevo proyecto, titulado 'AiMiN'. Este periodo de trabajo se plantea como una fase clave en el proceso de creación de la pieza, cuyo estreno está previsto para el 23 de septiembre en ese mismo espacio y dentro de la programación del festival Russafa Escènica.

UN PROYECTO SOBRE LA AUSENCIA

'AiMiN' es un proyecto de investigación y creación escénica que toma como punto de partida la noción del agujero como un espacio de misterio, inspirado en la serie 'Forats' del artista Joan Verdú. A partir de esta premisa, la bailarina y coreógrafa propone una exploración física y dramatúrgica "alrededor de aquello que falta, aquello que se rellena y aquello que permanece indescifrable alrededor de la ausencia".

La propuesta traslada al lenguaje escénico algunas reflexiones vinculadas a la interpretación de los vacíos a lo largo de la historia, desde perspectivas antropológicas, sociales y culturales.

Marta García ha concebido la escena de 'AiMiN' como un dispositivo ritual capaz de generar pequeñas fisuras en la percepción cotidiana. Su investigación parte de una exploración física centrada en las manos, los gestos y la capacidad expresiva de los dedos como generadores de significado.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase de aterrizaje y estructuración de materiales. La residencia técnica permitirá traducir la investigación conceptual y corporal en una experiencia escénica concreta. El trabajo se centrará en la construcción espacial, técnica y lumínica de un dispositivo escénico que dialogue con la idea de portal y dimensión, a partir de la investigación de mecanismos vinculados al ilusionismo para articular un ritual contemporáneo.

Para llevar a cabo este proceso, la creadora estará acompañada por un equipo artístico y técnico integrado por François Moretti en el diseño de iluminación, Román García en el espacio sonoro, Tomàs Verdú en la dramaturgia, María Poquet en el vestuario y Santi de La Fuente en el acompañamiento coreográfico.