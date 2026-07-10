Archivo - La danza centra la programación de la 43ª edición de Sagunt a Escena - NEREACOLL-BRAVASTUDIO - Archivo

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 43ª edición de Sagunt a Escena, festival organizado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), en colaboración con la Diputació de Valencia y el Ayuntamiento de Sagunt (Valencia), contará con una destacada presencia de la danza en su programación.

Del 1 al 23 de agosto, el certamen ofrecerá 19 propuestas escénicas, en las que las artes del movimiento tendrán un papel relevante.

Esta programación se enmarca en la apuesta sostenida del IVC por la difusión de la danza, una línea de trabajo que se desarrolla a través de iniciativas como Espai La Granja, 'Dansa València', 'Impuls a la Dansa' y las programaciones regulares de los teatros gestionados por el organismo, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Cinco compañías dirigidas por mujeres presentan propuestas de variados formatos para todos los públicos. El 2 de agosto, Marea Danza presentará 'Anudar', pieza dirigida por Sara Cano, que reformula elementos del folclore valenciano y profundiza en el significado simbólico de la acción de trenzar a partir de la reinterpretación de la Dansa de les Vetes, un baile de celebración, juego y unión.

Sus cinco intérpretes tejerán, se anudarán y trenzarán en una danza común que podrá verse en el paseo de la Alameda a las 20.00 horas.

LA SIAMESA CELEBRA 20 AÑOS

Por su parte, la compañía La Siamesa, fundada y dirigida desde 2006 por la bailarina y coreógrafa saguntina Ángela Verdugo, es una de las voces más singulares de la danza contemporánea valenciana.

Entre las actividades de celebración de sus 20 años en escena, el festival acoge el 6 de agosto, a las 20.00 horas en la Plaça dels Tarongers, 'Bailarina a la carta', una propuesta participativa en la que el público podrá seleccionar las piezas musicales que bailará Verdugo.

Dos días después, el 8 de agosto, a las 20.00 horas, el paseo del Pantalán será el escenario de 'Públic', de la compañía Fill d'Arena. Codirigida por Isabel Abril, Irene Ballester y Clara Crespo, ofrece un encuentro entre las intérpretes, una de ellas DJ, y el espacio por el que discurre la acción bailada. Un diálogo sensible con el entorno donde el ambiente sonoro cobra protagonismo.

La clausura del festival, el 23 de agosto, correrá a cargo de Sol Picó con 'Carrer 024', obra de gran formato en la que toma cuerpo el espíritu lúdico, vitalista y transgresor de la creadora alcoyana.

Ganadora de numerosos premios y distinciones a lo largo de su trayectoria, con esta pieza para seis intérpretes, que festeja sus 30 años de carrera, reflexiona sobre la paradoja de la soledad en la sociedad actual.

TAMBIÉN EN EL ROMANO

La coreografía está presente en otros espectáculos del programa. En 'El Narciso en su opinión', producción del IVC con la que se abre el festival, la parte de movimiento viene firmada por Renata Edison Valls. De la misma manera, en 'Terra de guapes', el espectáculo musical de Sandra Monfort, la coreografía es de Julia Cambra.

'Hamlet, una versión recontralibre', de Teatro La Plaza, tiene a Mirella Carbone al frente de la parte danzada, mientras que Benjamín Leiva asume la creación coreográfica de 'Fedra, en los infiernos'.