El debate de enmiendas a los presupuestos llega a su fin con la única discrepancia de PP y Vox en el recorte a la AVL

El debate de enmiendas al proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2026 en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts ha terminado este miércoles - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El debate de enmiendas al proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2026 en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts ha terminado este miércoles con el PP y Vox mostrando sintonía total excepto en la iniciativa de los de Santiago Abascal para recortar 972.000 euros a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), la única en la que ambas formaciones han discrepado.

PP y Vox han exhibido durante las tres jornadas en las que se ha desarrollado el debate total sintonía en las votaciones al aprobarse mutuamente prácticamente todas sus iniciativas y rechazar la totalidad de las presentadas por el PSPV y Compromís. Con ellas, entre otras cosas, los 'populares' han aceptado la prioridad nacional que exige Vox en materias de vivienda y servicios sociales.

Este miércoles, tercer y último día, ha sido el turno de las áreas de Emergencias e Interior; Industria, Turismo, Innovación y Comercio; Acadèmia Valenciana de la Llengua; Servicio de la Deuda; Gastos Diversos; Comité Económico y Social y Síndic de Greuges.

Sobre la AVL, el PP ya había avanzado momentos antes del debate que no apoyaría la enmienda de Vox para recortar 972.000 euros a la entidad en 2026, como finalmente ha ocurrido: "El PP no está de acuerdo en que se recorte a la AVL". De este modo, los de Abascal se han quedado solos defendiendo su enmienda, que no ha salido adelante gracias a los votos en contra del PP, el PSPV y Compromís. El presupuesto de la sección sí que ha salido adelante con los votos a favor del PP y la abstención del PSPV y Compromís; Vox no ha votado.

El PSPV y Compromís, que habían reclamado previamente al PP que no aceptara la enmienda de Vox, han acusado a estas dos formaciones de tener "odio al valenciano" como algo "visceral" y han reprochado a los 'populares' que compren a los de Abascal "todas y cada una" de sus iniciativas con el fin de "estrangular" a la entidad normativa.

VOX LA MANTENDRÁ 'VIVAS'

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha garantizado que su grupo "por supuesto" seguirá adelante con la enmienda de la AVL y ha destacado que han estado negociando con el PP "desde el primer día". "Espero que se avengan a esa nueva reducción de otro 25%", había afirmado sobre el sentido del voto de los 'populares'.

En todo caso, ya había advertido de que, en caso de no aprobarse la enmienda, Vox "la mantendrá viva para el pleno" y ha reivindicado que su formación defenderá "lo que cree que es bueno para los valencianos, que no es defender un organismo traidor a los valencianos, traidor a nuestra lengua, un caballo de Troya, un enemigo dentro de casa" como a su juicio es la AVL.

Durante el debate, Mercedes Caballero (PSPV) ha denunciado la "política errática" del PP con la Acadèmia, formación a la que ha acusado de hacer "politiqueo" con esta institución, a la vez que ha retado a los 'populares' a ser valientes y respaldar "las pretensiones totales de Vox" y ha advertido de que, con los recortes que proponen los de Abascal, esta "solo podrá funcionar con los recursos del Gobierno de Pedro Sánchez".

Mientras, Mª Josep Amigó (Compromís) ha lamentado la "manía" de Vox con la AVL para "estrangularla" con el ánimo de "reventarla" y ha pedido al PP que "recapacite" y no apoye la iniciativa. "No podemos entrar en el juego", ha advertido a los 'populares', a los que ha instado a "cumplir las palabras" del 'president' Juanfran Pérez Llorca, que se erigió como defensor de la entidad normativa.

De su lado, Vicente Betoret (PP) ha lamentado estar en el "día de la marmota versión AVL", ha valorado que la institución ha "sobrevivido" pese a los augurios del PSPV y Compromís, ha defendido que el valenciano "no está en peligro" y ha acusado a la izquierda de "tensar, dividir y crear muros": "La apocalipsis del valenciano no es lingüística, son ustedes".

Y José Mª Llanos (Vox), en valenciano, ha insistido en que la AVL "no defiende la valencianía ni nuestra cultura ni lengua", ha calificado a la Acadèmia de "pancatalanista" y ha pedido "acabar" con ella por su "traición" y por "no defender el valenciano, sino un engendro calcado del catalán". "Lo vamos a conseguir", ha avisado.

PP Y VOX SACAN ADELANTE TODO EL RESTO DE SUS ENMIENDAS

Salvo en la AVL, la coincidencia de los votos del PP y Vox se ha repetido en el resto de la sesión y ambas formaciones han dado luz verde a todas sus respectivas enmiendas, haciendo valer la mayoría que suman frente a los representantes del PSPV y Compromís (7-6).

En el área de Emergencias e Interior, el PSPV ha planteado avances en sistemas de predicción de fenómenos extremos, "proteger mejor a quien nos protegen", mejorar las condiciones laborales de trabajadores del 112, reforzar la Policía Nacional adscrita y la coordinación de policías locales, aumentar efectivos de bomberos forestales o recuperar la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE).

También ha pedido que, ante una emergencia, "ninguna persona sea tratada de forma diferente por su origen, nacionalidad, procedencia o cualquier otra condición". "Si Mazón pasará a la historia como el presidente del Ventorro, Pérez Llorca lo hará como el presidente de la 'cabotà'", han asegurado la socialista Alicia Andújar.

El PP ha reprochado al PSPV el "sello sanchista" de sus enmiendas, que ha calificado de "ficción" y de "ejercicio de imaginación", y que exija formación de altos cargos y dé lecciones sobre mérito o capacidad teniendo a José Mª Ángel "investigando por una presunta falsificación de su título para acceder a una plaza de funcionario". Sobre la UVE, ha replicado que esta "nunca llegó a existir como un servicio operativo", sino que fue "propaganda" del Botànic.

Por su parte, Compromís ha planteado entre otras cosas la puesta en marcha de una Agencia Valenciana de Meteorología que sea "de proximidad" y ha censurado el presupuesto destinado a la promoción de la tauromaquia, como los 300.000 euros a la Fundación Toro de Lidia.

Los 'populares' han rechazado la creación de este organismo meteorológico por no ser "indispensable", ya que los "datos oficiales" los proporciona la Aemet, a la que han cuestionado por "fallar como una escopeta" con la dana, y han defendido su apuesta por festejos como los 'bous al carrer' por ser una "tradición" y por "formar parte también de nuestra idiosincrasia como valencianos".

Mientras, Vox ha advertido sobre la "transformación demográfica tan drástica como alarmante" que sufre la Comunitat Valenciana, ha sostenido que en España "no cabe más gente" y ha apuntado a la inmigración, que se ha convertido en "caldo de cultivo ideal para el incivismo, la delincuencia, la proliferación de bandas juveniles y el asentamiento de estructuras de crimen organizado": "Ocultar la relación directa entre el descontrol migratorio y la pérdida de seguridad de nuestras calles no es solo ceguera ideológica, es dar la espalda a las preocupaciones y las realidades del pueblo".

Ante esta situación, ha reclamado "datos objetivos que pongan negro sobre blanco la situación para saber qué está pasando, por qué está pasando, cómo está pasando y cómo podemos actuar" y se ha mostrado partidario de deportaciones y repatriaciones. PSPV y Compromís han calificado de racistas las enmiendas de Vox y sus "aportaciones literarias": "No están contra los extranjeros ni los inmigrantes, están contra los pobres".

En materia de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, el debate se ha desarrollado en los mismos términos que durante las dos jornadas previas, con el PSPV y Compromís acusando al PP de "claudicar ante todas las peticiones de la extrema derecha" de Vox.