Declarado el 15 de mayo como Día del Ajedrez en la Comunitat Valenciana

Archivo - València se reivindica como cuna del Ajedrez moderno con grandes damas repartidas por la ciudad - VISIT VALÈNCIA - Archivo

ALICANTE 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha acordado declarar el 15 de mayo como Día del Ajedrez en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de impulsar la difusión y reconocimiento de este juego y reivindicar València como la cuna del ajedrez moderno.

El ajedrez es uno de los juegos de estrategia más antiguos y está reconocido oficialmente como disciplina deportiva. Aunque sus orígenes más remotos se sitúan en la India o Persia, es en la Comunitat Valenciana donde surgen los ajedreces modernos con el poema 'Scachs d'amor', escrito por Bernat Fenollar, Narcís Vinyoles y Francesc de Castellví, cuyo manuscrito está fechado en València alrededor del año 1475, en pleno Siglo de Oro.

En concreto, en la partida que transcribe el poema se encuentra la primera descripción del movimiento de la dama o reina, así como el primer reglamento completo del ajedrez moderno, con preceptos como la regla de 'pieza tocada, pieza jugada' o la obligación de anunciar el 'jaque mate', entre otros.

También aparece en València, el 15 de mayo de 1495, el tratado que divulgaba estas nuevas reglas, el 'Llibre dels jochs partits dels scachs en nombre de 100', escrito por Francesch Vicent y considerado la primera obra técnica de ajedrez publicada en el mundo.

Esta declaración recoge la petición realizada a través de la Resolución 279/XI aprobada el pasado 30 de mayo de 2025 por unanimidad en la comisión de Educación y Cultura de Les Corts.