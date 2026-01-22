Declarado un incendio con "llamas altas y mucho humo" en una nave del polígono Carrús de Elche

Archivo - Imagen de archivo de un bombero luchando contra un incendio - CONSORCIO DE BOMBEROS - Archivo

ALICANTE, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos luchan contra un incendio declarado este jueves por la mañana en el exterior de una nave del polígono industrial Carrús de la ciudad de Elche (Alicante), donde se han registrado "llamas altas y mucho humo debido al tipo de material afectado" y "al fuerte viento" que hay en la zona.

El aviso del fuego se ha recibido a las 11.04 horas y se localiza en la calle Segorbe. Entre esos materiales hay cartones, plásticos, restos de desguaces y enseres varios, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA).

A las labores de extinción se han añadido trabajos para evitar la propagación, algo que se ha podido conseguir, de acuerdo con el parte informativo difundido a las 12.28 horas. El viento racheado y la gran cantidad de material acumulado hacen prever que los trabajos "puedan prolongarse hasta su total extinción", ha indicado el cuerpo de bomberos.

Según el CPBA, en este incendio no se han registrado heridos y entre los medios utilizados hay una unidad mando jefatura, una bomba urbana pesada y dos bombas rurales pesadas con un sargento, tres cabos y 16 bomberos de los parques de Elche, Crevillent, Almoradí y San Vicente.