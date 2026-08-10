Def Con Dos actúa en el Aupa Lumbreiras de Villena en la gira 30 aniversario de su disco 'Alzheimer'

Banda Def Con Dos - DEF CON DOS

ALICANTE 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Def Con Dos ofrecerá un concierto el próximo sábado 15 en el festival Aupa Lumbreiras de Villena (Alicante) dentro de la gira con la que la banda celebra el 30 aniversario de su disco 'Alzheimer'.

Un álbum icónico con el que el rap metal se estrenó para el público mayoritario y que ofreció un punzante retrato de la sociedad española de los noventa que, curiosamente, no ha perdido un ápice de actualidad, destacan los organizadores de la gira.

En abril de 1995, Def Con Dos publicó 'Alzheimer' (DRO), quinta entrega de su trayectoria y el álbum que, contra todo pronóstico, les daría a conocer a un público mayoritario, hasta rebasar con creces las 100.000 copias vendidas.

Para celebrar sus 30 años, la banda está de gira para interpretar en directo el orden original de este disco. Ya ha actuado en ciudades como Sevilla, Madrid, Bilbao, Vitoria o Barcelona, con hasta 20 fechas cerradas por ahora.

Las próximas actuaciones de la gira Alzheimer 2026 son el 20 de agosto en Torrelavega (Cantabria), en el festival Sound City; el 22 agosto en Igualada (Barcelona), en el festival Igualada Rock City; el 11 de septiembre en Las Palmas de Gran Canaria, en el festival LPA Beer; el 26 septiembre en Albatera (Alicante), en el festival Brevarock, y el 2 de octubre en Arrecife (Lanzarote) en el festival Arrecife en Vivo.