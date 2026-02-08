Una deflagración en conducciones eléctricas causa caídas de falsos techos en un edificio de Castelló

Imagen de la calle cortada - POLICÍA LOCAL DE CASTELLÓ

CASTELLÓ, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una deflagración que se habría producido en unas conducciones eléctricas, por causas que se están investigando, ha provocado a primera hora de la tarde de este domingo la caída de falsos techos y de algunos revestimientos en viviendas de un edificio en la calle Amadeo I de Castelló, sin provocar heridos, según ha informado el Área de Seguridad del Ayuntamiento.

Sobre las 15:38 horas la Policía Local ha recibido una llamada del 112 CV en la que informaba de que se estaba quemando cable de luz en la calle Zaragoza y que se estaban producido explosiones en alcantarillas de la vía Amadeo I.

La Policía Local ha acotado todo el perímetro para que no accedieran a la zona ni vehículos ni personas. A falta de la información oficial de la investigación, según la Policía, supuestamente se ha producido una deflagración en conducciones eléctricas y, por causas que se desconocen, esa deflagración "se habría propagado a través de los conductos por los que discurren los cables eléctricos" y ha afectado verticalmente al edificio colindante.

Como consecuencia, se han producido desprendimientos de falsos techos y de algunos revestimientos en varias viviendas y el edificio ha sido desalojado sin que se haya registrado ningún daño personal. Pasadas las 18.30 horas, la situación quedaba "estabilizada".

En principio, según la Policía Local, no existe afectación "estructural" del edificio ya que únicamente se han registrado daños en paramentos superficiales y en revestimientos. No obstante, en el lugar continúa la presencia de efectivos de bomberos, Policía Local, Policía Nacional y empresas suministradoras de luz y gas.

La compañía eléctrica está realizando los trabajos para restablecer el suministro en la zona. Los vecinos están entrando a sus casas para ver los desperfectos y valorar si necesitan pasar la noche fuera.

A las 19.0 horas ninguno de ellos había requerido al Ayuntamiento soluciones habitacionales. La Policía ha abierto de nuevo la calle Zaragoza y poco a poco los efectivos de bomberos municipales y la policía se van a ir retirando del lugar, según la misma fuente.