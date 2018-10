'Por delante y por detrás. Per davant i per darrere', una comedia de culto a la valenciana en el Talia

Publicado 11/09/2018 17:06:46 CET

La producción "más ambiciosa" de Olympia Metropolitana llega con nueve actores para quedarse una "temporada larga"

Una de las grandes comedias de culto de la dramaturgia occidental llega el 14 de septiembre al Teatre Olymplia con intención de quedarse una "temporada larga" y dispuesta a que el público no pare de reír. Se trata de 'Por delante y por detrás. Per davant y per darrere', una adaptación del clásico inglés de Michael Frayn, ahora en una versión "más cercana" a la idiosincrasia valenciana y bilingüe como la manera de relacionarse en esta tierra.

Se trata de la producción "más ambiciosa" de Olympia Metropolitana S.A., con un elenco de nueve actores y actrices valencianos --Vanesa Cano, Sergio Escribano, Ferran Gadea, Paula García Sabio, Nelo Gómez, Carme Juan, Paula Llorens, Miquel Mars y Sergio Villanueva---, adaptada por Paco Mir, versionada por Juli Disla y dirigida por Alexander Herold.

Es un montaje "arriesgado", ha apuntado el responsable de la productora, Enrique Fayos, quien ha explicado que a pesar de contar con la colaboración de la Generalitat y del Institut Valencià de Cultura, es el espectáculo que más inversión ha requerido por parte Olympia Metropolitana, pero confía en llenar el Talia durante varios meses y salir de gira a partir del próximo año.

Al frente de la dirección se sitúa el británico Alexander Herold, un veterano en llevar la puesta en escena de este clásico de la comedia. Con esta van diez. Herold ha destacado el valor de la obra dentro del "catálogo de las grandes comedias de teatro occidental" y ha admirado el "coraje" de Enrique Fayos par generar "industria" cultural en València y devolverle la "vida" que tenía hace años, cuando era considerada "la tercera plaza de España" desde el punto de vista teatral.

Asimismo ha ensalzado "la profesionalidad, la entrega y el talento" de los intérpretes valencianos y de la versión de este clásico que han logrado "hacer una obra maestra más cercana".

Para el director británico esta función es "una máquina de hacer risas absolutamente garantizadas" y a su vez, "un gran poema de amor" hacia la gente que practica la profesión teatral. Tanto es así que la obra de Michael Frayn ha sido traducida a 28 idiomas y representada en 50 países desde su estreno en Londres hace ya más de tres décadas, además de vista por más de 12 millones de espectadores en todo el mundo.

'Por delante y por detrás. Per davant i per darrere' cuenta la historia de son dos comedias en una. La primera, un grupo de actores que interpreta un vodevil bastante ordinario en forma de farsa. La segunda, las dificultades y enredos que sufre la compañía para montar y la obra. Pero, por si esto no fuera suficiente, en el segundo acto gira el decorado para dejar ver la farsa delirante que tiene lugar entre bambalinas: actores y actrices peleándose en silencio mientras entran y salen del escenario para seguir la función como si dentro no se estuvieran matando.

Para el productor ejecutivo, Toni Benavent, esta es una "apuesta por el teatro comercial pero de calidad que genera industria cultural" por lo que ha instado a las instituciones a "entender que deben colaborar" en iniciativas como de este tipo para generar tejido industrial. A pesar de ser un teatro privado se "necesita apoyo", ha puntualizado. Además ha resaltado que como este "el Talia se está convirtiendo poco a poco en el gran teatro de comedia de la ciudad de València".

VOLVER A VIVIR DEL TEATRO

Entre los intérpretes, Carme Juan se ha confesado "orgullosa" de poder representar uno de los grandes "hits" de la comedia mundial, al tiempo que ha agradecido a Fayos embarcarse en esta producción. "En los años 90 se podía vivir del teatro, ahora se tiene que compaginar con otras profesiones y malvivimos pero iniciativas como esta nos hacen sentir felices, satisfecha de ser actriz y de poder vivir de lo que nos gusta".

También Nelo Gómez ha querido lanzar un mensaje de "esperanza" para el mundo teatral tras años de "quejándose". "Cuando un empresario arriesga se pueden hacer cosas muy bien", ha celebrado, al tiempo que espera que se empiece a "remontar" y poder decir: "bienvenidos a una nueva etapa".

En la misma línea, Sergio Escribano ha augurado que este proyecto "ayudará a que el teatro crezca en esta ciudad" y Sergio Villamer ha manifestado que "ojalá hubiera más empresarios como Enrique Fayoos porque genera oficio, sostenibilidad y tejido industrial para poder vivir de esto". De hecho, para Paula Llorens ha supuesto poder "volver a casa", tras más de seis años en Madrid.

Por su parte, Vanesa Cano ha agradecido la oportunidad de formar parte del elenco con un texto "maravilloso" que es "matemática pura", ha dicho. Para Miquel Mars es una de las piezas "más completas e interesantes para un actor" con varias tramas que permitirán al espectador "ver todo lo que puede pasar encima de un escenario".

La actriz Paula García Sabio ha agradecido que se haya hecho un casting abierto --al que se presentaron más de 200 personas-- para "conocer gente nueva", mientras el veterano Ferran Gadea ha confesado sentirse ya "como en casa" en el Talia y ha augurado que la obra "funcionará muy bien".