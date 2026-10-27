Delegación de Gobierno: el dispositivo para evitar disturbios en València será "proporcionado" a las circunstancias

Archivo - Agentes de policía. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El despliegue de seguridad para evitar posibles disturbios ante las concentraciones no comunicadas de este miércoles y el próximo sábado en València se lleva trabajando desde hace días y será "proporcionado" a las circunstancias.

Así lo han destacado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana tras la reunión mantenida esta tarde con el Ayuntamiento de València.

Al encuentro, convocado por la administración central a las nueve de la mañana de este martes, han asistido el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, el subdelegado en Valencia, José Rodríguez Jurado, el concejal de Policía, Jesús Carbonell, y representación de la Policía Nacional, han detallado las mismas fuentes.

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, afirmaba esta mañana que había remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para reclamarle un refuerzo policial en la ciudad ante la posibilidad de que durante los próximos días tuvieran lugar disturbios similares a los ocurridos el pasado sábado en Barcelona o este mismo lunes en Bilbao.

Desde Delegación han apuntado, por su parte, que se le ha pedido al consistorio que adopte las medidas que le corresponden en el marco de sus competencias, como asegurar que las calles estén liberadas.

Cabe recordar que este miércoles hay un acto de Vito Quiles convocado ante a Facultad de Derecho del campus de Tarogers y una concentración antifascista para rechazar su presencia. Fuentes de Delegación del Gobierno destacan que el dispositivo previsto está coordinado tanto con la Universitat de València como con la Politècnica de València (UPV).

Fuentes de la UV han concretado a Europa Press que se prevé cerrar preventivamente el acceso al parking y las zonas comunes y, para informar de ello, se ha enviado un mail a la comunidad universitaria esta tarde.

Por su parte, la UPV ha cerrado tres aparcamientos y varios accesos del campus de Vera por motivos de seguridad. En concreto, son la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (P4A), el pabellón polideportivo (P6A) y el edificio Nexus (P6B). También se cerrarán las puertas exteriores de acceso de vehículos K, L, M, N, N1, P y R, así como la puerta peatonal O.

El resto de las puertas peatonales de la avenida de Tarongers permanecerán abiertas, con control de acceso (para entrar al campus por estos accesos será necesario llevar el carné de la UPV). El resto de los aparcamientos y los accesos laterales y norte del campus de Vera estarán abiertos con normalidad.

Además, de cara al próximo sábado, ha circulado por redes sociales una convocatoria en València "inspirada en las movilizaciones de Francia".