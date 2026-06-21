Delfín mular, rorcual común o cachalote: confirman presencia estable de seis especies de cetáceos en aguas valencianas

Imagen de delfines - GVA

VALÈNCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha confirmado la presencia recurrente de seis especies de cetáceos en aguas de la Comunitat Valenciana durante los dos últimos años, lo que evidencia "una diversidad específica relevante en el ámbito marino autonómico, aunque con diferencias significativas en la frecuencia de observación entre especies".

Según los datos analizados, el delfín mular continúa siendo, con diferencia, la especie más frecuente y abundante, consolidándose como el cetáceo más común en aguas valencianas. Le sigue el rorcual común, que ocupa el segundo lugar en número de observaciones.

Por el contrario, otras especies como el cachalote, el zifio de Cuvier, el delfín común o el calderón común presentan una presencia más ocasional o irregular, lo que apunta a una menor detectabilidad o a una distribución más puntual en la zona de estudio.

El sistema de seguimiento de cetáceos se apoya, cada vez más, en fuentes de información heterogéneas, entre las que destacan el Servicio de Vigilancia Marina de la Generalitat, el proyecto científico MysticMed, centrado en la protección del rorcual común, así como las observaciones oportunistas, que aportan una parte sustancial de los datos disponibles.

En este sentido, desde la administración autonómica subrayan que "se consolida el valor estratégico" de estas observaciones, incluidas las procedentes de administraciones locales, Guardia Civil, universidades y embarcaciones pesqueras.

No obstante, la falta de censos regulares en el mar y desde el aire durante 2024 y 2025 dificulta comparar los datos con años anteriores y ver cómo evolucionan en el tiempo y en el territorio.

Desde el punto de vista geográfico, la información disponible confirma un predominio de avistamientos en la provincia de Alicante durante la última década, aunque esta distribución puede estar influida por la concentración desigual de observadores y fuentes de datos.

Asimismo, los resultados reflejan la presencia de cetáceos a lo largo de todo el año, con una aparente mayor abundancia entre finales de verano y principios de otoño. En este periodo se han registrado grupos de entre 50 y 80 ejemplares en la zona de Torrevieja, a partir de diferentes fuentes de observación. En el caso del rorcual común, los datos apuntan nuevamente a una estacionalidad compatible con un paso migratorio estival.

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PESQUERO

Cabe destacar también la participación puntual, pero relevante, de la flota pesquera en la recopilación de datos. En 2025 se han incorporado observaciones realizadas en aguas abiertas, al este del talud de la provincia de Castellón, en áreas poco muestreadas. Estas se produjeron durante maniobras de transporte de atún rojo, lo que ha permitido detectar cetáceos en condiciones favorables de navegación a baja velocidad.

Este tipo de contribuciones evidencia el potencial de implicar a los profesionales del sector pesquero en la recogida de información, siempre que se acompañe de formación en identificación de especies y, cuando sea posible, de material gráfico que permita validar las observaciones.