Desalojan a cuatro familias de un edificio con problemas estructurales en Alcoi tras desprenderse parte de la fachada

Un agente de la Policía Local de Alcoi (Alicante) precinta el edificio afectado - AYUNTAMIENTO DE ALCOI

ALICANTE, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Alcoi (Alicante) han desalojado de forma preventiva este viernes a cuatro familias residentes en el número 62 de la calle Sant Francesc, en el centro histórico, tras producirse un desprendimiento parcial de la fachada de ese edificio, que ha sido precintado.

Tras el aviso de lo ocurrido, un técnico municipal ha inspeccionado el inmueble y ha comprobado la existencia de "deficiencias estructurales que impiden garantizar la seguridad de los residentes", según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El inmueble contaba con varios requerimientos municipales desde 2021 tras no haber superado la Inspección Técnica de Edificios (ITE) y con sanciones por no haber subsanado las deficiencias indicadas en su momento.

De manera paralela, los inquilinos han contactado con los propietarios de las viviendas, "que tienen la obligación legal de garantizarles un alojamiento alternativo", según el consistorio, que ha comunicado a las familias afectadas que, en caso de no poder contactar con los propietarios, se les facilitará un alojamiento temporal.

El departamento de Arquitectura del Ayuntamiento de Alcoi realizará un seguimiento durante el fin de semana para comprobar cómo evoluciona el estado de este edificio.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local y de Protección Civil, además del alcalde de Alcoi, Toni Francés; el vicealcalde, Àlex Cerradelo; la concejala de Urbanismo, Vanessa Francés, el edil de Emergencias, Raül Llopis, y el de Sanidad, Carles Sansalvador.