Desarticulada una trama acusada de robar y vender más de 30 toneladas de material ferroviario

CASTELLÓ 9 Feb. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil ha desarticulado una trama criminal dedicada al robo y posterior venta de material ferroviario en el marco de la 'Operación Ferratum', en la que ha detenido a tres personas -trabajadores de empresas subcontratadas para labores de mantenimiento ferroviario-. Los arrestados están acusados del robo y venta de más de 30 toneladas de material ferroviario sustraído en el tramo de vías comprendido entre Torreblanca y Vinaròs, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

La investigación se inició tras la interposición de una denuncia por un delito de robo con fuerza ocurrido en la zona de obras de la estación de tren de Vinaròs. A partir de ese momento, los agentes llevaron a cabo una investigación que se prolongó durante más de cuatro meses, y lograron esclarecer una actividad delictiva que se venía desarrollando desde finales del año 2024.

Durante las pesquisas, los agentes realizaron numerosas gestiones de investigación que permitieron identificar a varios trabajadores que, aprovechando su cargo, los medios de trabajo y el acceso al material ferroviario, se apropiaban de cableado de cobre, tramos de vía, tornillería y otros elementos pertenecientes a las infraestructuras ferroviarias.

Posteriormente, el material sustraído era vendido en centros de tratamiento de residuos de la provincia de Castellón. El grupo criminal estaba compuesto por cuatro personas, entre 40 y 62 años, que habrían obtenido beneficios económicos superiores a los 15.000 euros mediante esta actividad ilícita.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan Nacional contra el Robo de Cobre y otros Materiales Conductores. Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Decanatos de los Juzgados de Vinaròs.