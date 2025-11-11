Desarticulado un grupo especializado en robos en domicilios habitados en Valencia, Sagunto y Tarragona

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal itinerante especializado en robos en domicilios habitados, con delitos cometidos en Valencia, Sagunto y Tarragona. Los agentes han detenido en València a cuatro personas, tres varones y una mujer, de entre 41 y 49 años y de nacionalidad georgiana, como presuntos autores de los hechos. Tres de ellos fueron interceptados en dos vehículos cuando regresaban de supuestamente cometer un robo en Tarragona.

Los agentes han recuperado 75 piezas de joyería con un valor aproximado de 35.000 euros, un reloj de alta gama y más de 2.500 euros en efectivo, entre otros efectos, que les han sido devueltos a sus legítimos dueños.

Según ha informado la Policía en un comunicado, la investigación tuvo su origen el pasado mes de agosto a raíz de un robo perpetrado en una vivienda del distrito valenciano de Trànsits, donde agentes pertenecientes al Grupo de Robos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia lograron identificar a dos de los presuntos autores.

Posteriormente, tras analizar otro robo con fuerza cometido en este caso en el distrito de Patraix, los investigadores averiguaron que dos de los sospechosos serían los mismos que habrían participado en el hecho de Trànsits.

Tras diversas pesquisas, los investigadores determinaron que existía un mismo modus operandi y que los investigados podrían formar parte de un grupo "altamente especializado" y con una estructura "perfectamente organizada", que les permitía cambiar a los integrantes de los grupos que cometían los robos desplazándose para ello a distintos puntos del territorio nacional.

Tras numerosas pesquisas, los investigadores identificaron plenamente a los presuntos responsables de los robos y establecieron un dispositivo para su localización, que les permitió interceptar a tres de ellos a la entrada de València cuando viajaban a bordo de dos vehículos tras supuestamente haber perpetrado un robo en la ciudad de Tarragona.

BOTÍN OCULTO

En el momento de la detención, dos de los investigados viajaban en un primer vehículo que hacía las funciones de "lanzadera" para avisar de la posible presencia policial y el tercero les seguía en otro vehículo a unos dos kilómetros de distancia, aunque circulaban ambos en todo momento interconectados por el manos libres de sus teléfonos móviles.

En el segundo vehículo, los agentes localizaron alrededor de 1.500 euros en efectivo y gran cantidad de joyas en el interior de dos bolsas de tela ocultas en el interior de los conductos de aire acondicionado.

Por todo ello, los agentes, previa autorización judicial, llevaron a cabo un registro en el domicilio donde residían los ahora detenidos en la ciudad de València donde intervinieron numerosos efectos procedentes de robos, dinero en efectivo así como multitud de útiles empleados para la comisión de robos con fuerza mediante diversas técnicas como son impresioning, bumping, ganzuado o magic key entre otras. Además se detuvo a una mujer.

Así mismo los investigadores, gracias a los efectos recuperados en la vivienda, pudieron imputarles otro robo cometido en la localidad valenciana de Sagunto, además de averiguar que disponían de otra vivienda en Torrevieja (Alicante), para ocultarse una vez cometían los ilícitos.

Los arrestados, todos con antecedentes policiales por hechos similares han pasado a disposición judicial. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.