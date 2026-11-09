Desarticulado en Valencia un grupo criminal acusado de extorsiones y amenazas con armas de fuego

Objetos intervenidos en la operación - JEFATURA

VALÈNCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Alicante han detenido en la localidad valenciana de Casinos a cinco personas originarias de países del Este acusadas de realizar extorsiones y amenazas graves con armas de fuego, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación se inició a raíz de tener conocimiento de la existencia de un grupo criminal, compuesto por ciudadanos originarios de países de Europa del Este, dedicado a la comisión de extorsiones y amenazas graves con armas de fuego, que concretamente estarían involucrados en unas amenazas sobre un individuo de nacionalidad Colombiana.

Tras las primeras pesquisas, los agentes de la UDYCO de la Comisaría Provincial de Alicante encargados del caso consiguieron identificar dos personas que, presuntamente, habrían participado en las amenazas e iniciaron una investigación.

En cuanto a los hechos concretos que dieron pie al inicio de las pesquisas, ocurrieron sobre el mes de mayo cuando, dos varones corpulentos, entraron en la nave de un taller de vehículos de Alicante, uno de los cuales iba armado con una pistola.

Seguidamente, comenzaron a preguntar a los trabajadores del taller por el propietario del negocio y un familiar suyo, quienes en ese instante no se encontraban en el lugar. Llegaron a municionar el arma el individuo que la portaba en tono amenazante, temiendo el trabajador al que estaba interrogando por su vida al pensar que le iba a disparar.

Finalmente, ambos individuos, tras realizar una llamada telefónica supuestamente a la persona a la que buscaban, abandonaron el taller y no llegaron a provocar ningún daño a los empleados.

ANTECEDENTES DE LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN

Los agentes encargados del caso pudieron averiguar la identidad de uno de los asaltantes, quien había sido detenido en el año 2023 en la localidad de Xirivella (Valencia) como miembro de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales, formada por ciudadanos originarios de países del Este de Europa.

Esta organización estaba dedicada al transporte de drogas y dinero entre diferentes países y les fueron intervenidas en la operación diversas armas de fuego, tales como dos subfusiles, una pistola automática, una pistola, un revólver, un silenciador, varios cargadores y abundante munición, además de sustancias estupefacientes.

Por otro lado, el curso de la investigación llevó a los investigadores hasta una finca rural situada en Casinos (Valencia) y descubrieron que los investigados, en un paraje natural recóndito cercano a la localidad, habían excavado un agujero tipo fosa de dos metros de largo, uno de ancho y dos de fondo que podría tener algún fin de ocultación de pruebas o efectos ilícitos. También habían comprado palas, bridas, bolsas de plástico y otros útiles.

Finalmente, ante la gravedad de los hechos, y para evitar que los investigados atentaran contra la integridad de alguna persona, se decidió acelerar la fase de explotación de la operación y se practicó una entrada y registro en la vivienda investigada con la participación del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES).

CINCO PISTOLAS

El cómputo de la operación se saldó con la detención de los cinco miembros del grupo criminal y la intervención, entre otros efectos, de cinco pistolas de fuego real con sus correspondientes cargadores y munición, listas para hacer fuego.

Además de las armas, en el registro practicado se intervinieron también dos puños americanos, dos spray de defensa personal, 6.460 euros en efectivo y 500 gramos de marihuana, así como múltiples efectos de carácter táctico para ejecutar sus golpes tales como tres inhibidores de frecuencia, un emisor de descargas eléctricas tipo táser, chalecos reflectantes y otras prendas de ropa con el logotipo de la Policía Nacional, tres balizas GPS, pasamontañas y señales luminosas lanza destellos tipo policial.

La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos y no se descartan nuevas detenciones y registros.

De los cinco detenidos, uno de ellos, se encontraba interno en un Centro Penitenciario en régimen de tercer grado con permisos, por lo que, tras la práctica de las diligencias policiales, los cuatro arrestados en la finca de Casinos fueron puestos a disposición del juzgado de Llíria, partido judicial al que pertenece esta localidad, y el arrestado en situación de régimen penitenciario fue puesto a disposición de los Juzgados de Picassent.