Desmantelada una falsa plataforma de inversión en criptomonedas e investigadas tres personas, una de Valencia

Archivo - Sucesos.- Tres investigados por estafar 60.000 euros a una vecina de Murcia con falsas inversiones en criptomonedas - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALÈNCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La CiberComandancia de la Guardia Civil, con sede en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), ha esclarecido un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales relacionado con una falsa plataforma de inversión en criptomonedas que habría ocasionado un perjuicio económico de aproximadamente 12.000 euros a una víctima, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado. Se han investigado a tres personas con domicilios en Valencia, Islas Baleares y Granada.

La víctima se incorporó a un grupo de WhatsApp relacionado con inversiones de alta rentabilidad, donde inicialmente recibía información sobre los mercados financieros y recomendaciones de inversión.

Posteriormente, fue invitada a utilizar una plataforma denominada 'DUTT', que ofrecía supuestas oportunidades de inversión en criptomonedas con altas rentabilidades. Para generar confianza y como gancho, los responsables abonaban inicialmente 100 USDC a los usuarios y realizaban operaciones que aparentaban ofrecer elevadas rentabilidades, permitiendo incluso realizar nuevos ingresos y retiradas parciales de fondos con normalidad durante varios meses.

Más adelante, la plataforma ofreció participar en nuevos lanzamientos de tokens mediante asignaciones y préstamos. Tras solicitar uno de estos préstamos por importe de 12.000 USDC, la víctima comprobó que se le exigía su devolución para poder retirar los fondos.

Con la intención de recuperar las cantidades perdidas, la denunciante abrió una segunda cuenta y, en este contexto, realizó dos nuevos ingresos, de 2.000 y 3.000 USDC. Sin embargo, tras el último, los responsables dejaron de responder a sus comunicaciones y la plataforma bloqueó la retirada de los fondos de ambas cuentas.

Tras la presentación de la denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, la CiberComandancia inició las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el destino de los activos digitales.

El análisis de las transacciones registradas en la cadena de bloques permitió reconstruir el recorrido de los criptoactivos a través de diferentes direcciones y servicios de intercambio, identificando diversos movimientos destinados presuntamente a dificultar su trazabilidad y ocultar su procedencia.

Las gestiones realizadas permitieron identificar plenamente a los tres presuntos responsables, con domicilios en Valencia, Islas Baleares y Granada.

Como resultado de la investigación, la CiberComandancia consiguió el bloqueo de aproximadamente 6.000 euros de los fondos defraudados, evitando su disposición y canalización de los fondos por parte de los posibles autores. Esclareció tanto la estafa como las operaciones vinculadas al blanqueo de capitales para su ocultación.

Las diligencias practicadas, con la participación de los Equipos de Policía Judicial de Lliria (Valencia) de Algaida (Baleares) y el Equipo de Granada y los tres investigados, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente de Llíria (Valencia).