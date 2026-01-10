Desmantelado un complejo cultivo oculto en un chalet de Finestrat (Alicante) y detenidas seis personas

Imagen de agentes de Policía Nacional durante la intervención. - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Benidorm (Alicante) a seis varones, con edades comprendidas entre 25 y 60 años, por presuntamente traficar con estupefacientes.

Durante la actuación se intervinieron 860 plantas de marihuana, más de 55 kilogramos de cogollos en tratamiento, y diversas sustancias estupefacientes adicionales, así como herramientas propias de este tipo de cultivo, según ha indicado este cuerpo.

La investigación fue llevada a cabo por la Brigada de Policía Judicial de Benidorm. Las actuaciones se iniciaron a raíz de una información recibida sobre la posible existencia de una toma clandestina de electricidad y la posible defraudación de fluido eléctrico en una vivienda unifamiliar situada en Finestrat (Alicante), así como la presencia de un fuerte hedor característico a marihuana.

Durante las primeras pesquisas se comprobó que se trataba de una vivienda independiente tipo chalet, de varias plantas, con una gran extensión de parcela y perimetrada parcialmente por mampostería y valla metálica, oculta con rollo de cañizo que dificultaba la visión desde el exterior. El inmueble disponía de múltiples elementos compatibles con la instalación de un cultivo indoor de marihuana.

MEDIDAS DE SEGURIDAD OBSERVADAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN

Asimismo, se detectó a una persona empleando al menos tres vehículos, todos ellos de alquiler y aparcados a una distancia inusual de la vivienda, con el propósito de impedir vincular los turismos al inmueble investigado. Hacía uso de patrones claros de contravigilancia destinados a descartar la presencia de seguimiento policial.

También se detectaron medidas de seguridad internas en la vivienda, como accesos controlados, horarios irregulares para evitar rutinas y la presencia del perro considerado potencialmente peligroso cuando se deshacían de las plantas tras la recolección.

La investigación permitió igualmente identificar el transporte de diferentes bultos y sacos de turba y otros materiales característicos de este tipo de ilícitos penales. Una vez documentados todos estos indicios, se estableció un dispositivo en unión con la Brigada de Seguridad Ciudadana de Benidorm, procediéndose a la detención de los seis presuntos autores y a la práctica de la entrada y registro.

MATERIAL INTERVENIDO, DISTRIBUCIÓN DEL CULTIVO Y DELITOS IMPUTADOS

En el registro se intervinieron 860 plantas de un metro totalmente cogolladas, más de 55 kilogramos de cogollos de marihuana que estaban siendo tratados, además de hachís y cocaína. También se hallaron elementos y herramientas típicas de este tipo de plantaciones y una defraudación de fluido eléctrico antes del contador.

En la planta superior del inmueble se hallaron ocho aires acondicionados, extractores de aire, sistemas de ventilación y otros útiles climáticos, mientras que en la planta baja (sótano) se localizó un cultivo hidropónico completo.

Uno de los detenidos estaba haciéndose pasar por otra persona, portando su documentación personal falsa. Los arrestados, que están siendo investigados por los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico, pertenencia a grupo criminal, y uno de ellos también por falsedad documental, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Benidorm, quien continuará con el procedimiento.