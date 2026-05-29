Desmantelados dos cultivos de marihuana en Benicarló y Torreblanca con más de 1.300 plantas - GC

CASTELLÓ 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Castellón ha desmantelado dos "importantes" cultivos interiores de marihuana ubicados en las localidades de Benicarló y Torreblanca, en una nave industrial y en un chalé, respectivamente, en el marco de dos operaciones desarrolladas contra el tráfico de drogas y el fraude de fluido eléctrico.

Como resultado de ambas actuaciones se ha detenido a dos personas y se han intervenido más de 1.300 plantas de marihuana, además de abundante material técnico destinado al mantenimiento y explotación de este tipo de instalaciones ilegales. Además, durante uno de los registros se ha intervenido un arma corta de fuego, informa el instituto armado.

La primera operación se llevó a cabo en una nave industrial en Benicarló, donde los investigadores detectaron indicios compatibles con la posible existencia de una plantación interior de marihuana. Las pesquisas realizadas permitieron comprobar anomalías en el suministro eléctrico, así como la existencia de sistemas de ventilación, climatización y extracción de aire.

Tras la correspondiente autorización judicial, el pasado 20 de mayo se realizó la entrada y registro del inmueble, donde se localizaron estancias acondicionadas específicamente para el cultivo intensivo de marihuana. En el interior se hallaron un total de 494 plantas de cannabis sativa en distintas fases de floración, además de depósitos de agua, sistemas de ventilación, iluminación y otros elementos necesarios para el mantenimiento de la plantación.

Durante la actuación también se intervinieron cámaras de videovigilancia y terminales móviles de alta gama presuntamente utilizados para el control de la instalación. Como resultado de la operación fue detenido un hombre de 44 años, que se encargaba de las labores de mantenimiento y vigilancia del cultivo, al que se le atribuyen delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

En una segunda operación desarrollada en Torreblanca el pasado 25 de mayo, agentes localizaron un chalé que albergaba un sofisticado centro de producción interior de marihuana de gran capacidad. En el registro del inmueble se descubrió una compleja infraestructura destinada al cultivo intensivo de cannabis, equipada con sistemas de iluminación, extracción, ventilación, climatización y filtrado de aire.

Se intervinieron 867 plantas de marihuana en avanzado estado de floración, así como abundante material técnico empleado para garantizar el funcionamiento continuado de la plantación durante todo el año. También se localizó un arma de fuego corta oculta entre la infraestructura del cultivo, junto con un cargador municionado.

En el momento de la actuación fue arrstado un hombre de 29 años, presunto encargado de custodiar y mantener la plantación, como supuesto autor de delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas. La autoridad judicial competente decretó el ingreso en prisión provisional del detenido.