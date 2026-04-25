Desmantelan dos plantaciones con 1.481 plantas de marihuana y detienen a cuatro personas en Elda

Imagen de la plantación incautada - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en la localidad alicantina de Elda la desarticulación de un grupo criminal dedicado al cultivo 'indoor' de marihuana. El operativo policial ha dado como resultado la detención de cuatro personas, un varón y tres mujeres, de entre 21 y 69 años de edad, y la intervención de 1.481 plantas de marihuana.

La investigación se inició tras una queja vecinal que ponía en conocimiento la posible existencia de una plantación de marihuana ubicada en un domicilio de la localidad de Elda. Realizadas varias comprobaciones sobre el domicilio investigado, los agentes pudieron determinar que en el interior podría albergar una plantación 'indoor', según ha informado Jefatura en un comunicado.

Además, con las vigilancias y seguimientos realizados, los agentes ubicaron otra vivienda en la que también podría estar desarrollándose una actividad ilícita compatible con una plantación de marihuana.

En base a los indicios recabados, se solicitó a la Autoridad Judicial una entrada y registro en las dos viviendas investigadas. Tras los registros, se llevó a cabo la detención de cuatro personas y se localizó una plantación de marihuana en cada una de las viviendas con un total de 1.481 plantas, así como un sofisticado sistema hidropónico dotado de transformadores, aparatos de aire y extracción, así como un arma de fuego con munición del calibre 22 y 1500 euros en efectivo.

ENGANCHE ILEGAL A LA RED ELÉCTRICA

A su vez se realizaron gestiones con la compañía eléctrica con el fin de comprobar si las dos viviendas investigadas estuviesen sufriendo pérdidas de fluido eléctrico o se encontraran enganchadas ilegalmente, confirmándose, por parte de los técnicos, la existencia de un enganche ilegal a la red eléctrica.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elda. El operativo policial llevado a cabo ha permitido erradicar un importante punto de venta de sustancias estupefacientes que abastecía a la localidad eldense.