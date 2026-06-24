Desmantelan dos plantaciones de marihuana en viviendas de Sax y Petrer y detienen a dos personas - GUARDIA CIVIL

ALICANTE 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 34 y 37 años como presuntos autores de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico tras desmantelar dos plantaciones de marihuana en viviendas ubicadas en las localidades alicantinas de Sax y Petrer.

La investigación, en el marco de la 'Operación Green Saj' y llevada a cabo por el área de investigación de la Guardia Civil de Sax, se inició en marzo después de que vecinos alertaran de continuos cortes de luz y subidas de tensión en una calle de Sax, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Las primeras comprobaciones han permitido a los agentes localizar una vivienda en la que se había realizado una conexión ilegal a la red eléctrica, lo que había provocado "importantes perjuicios" al resto de usuarios.

Durante las gestiones, los investigadores han detectado que podría existir un segundo inmueble relacionado con los hechos situado en Petrer y vinculado con el mismo propietario. Las vigilancias realizadas han confirmado la actividad sospechosa en ambos domicilios.

Tras reunir los indicios necesarios, la Guardia Civil ha establecido un dispositivo que ha culminado el pasado 5 de mayo con la entrada y registro en ambas viviendas, con el apoyo de la unidad de seguridad ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil de Alicante y con el equipo de robos en el campo (ROCA) de la Guardia Civil de Ibi.

En uno de los inmuebles, situado en Petrer, ha sido detenido un hombre de 33 años, donde se localizaron más de 400 plantas de marihuana, muchas de ellas preparadas para su distribución. Posteriormente, en el registro de la vivienda de Sax, los agentes han detenido a un segundo hombre de 37 años y se han hallado cerca de 500 plantas en el interior del domicilio.

En total, se han intervenido más de 900 plantas de marihuana, además de confirmar la existencia de enganches ilegales a la red eléctrica en ambas viviendas. Los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y Alicantede Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena.