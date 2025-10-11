Desmantelan dos puntos de venta de droga al menudeo en València y Gandia, y detienen a cuatro personas - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado dos puntos de venta de droga al menudeo, en València y en la localidad valenciana de Gandia, y han detenido a cuatro personas --tres hombres y una mujer-- de 24 y 26 años. También han intervenido diversas sustancias estupefacientes, tales como cocaína, éxtasis, cristal, tusi, ketamina y marihuana.

Estas detenciones se han llevado a cabo en el marco de dos operaciones policiales realizadas contra la venta de sustancias estupefacientes al menudeo.

En el caso de València, agentes de la Comisaría de Distrito de Trànsits que realizaban labores de prevención de la seguridad ciudadana observaron a dos jóvenes con actitud "sospechosa", en una zona próxima a un centro educativo, según ha detallado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

Tras interceptarlos y registrar sus objetos personales, localizaron un maletín de plástico transparente, a modo de muestrario, que contenía diversas sustancias estupefacientes. En concreto, intervinieron más de 116 gramos de cristal, unos 281 de éxtasis, alrededor de once gramos de ketamina, cerca de 42 de cocaína rosa o tusi y 0,71 gramos de cocaína.

Igualmente, incautaron 114 euros, una báscula de precisión, bolsas empleadas para la venta al menudeo y una hoja con anotaciones que podría estar relacionada con la venta de drogas.

Por todo ello, los agentes han detenido a los dos hombres como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Los arrestados han pasado a disposición judicial.

VENTA AL MENUDEO EN UN PISO DE GANDIA

Asimismo, la Policía Nacional ha llevado a cabo otra operación policial contra la venta de sustancia estupefaciente al menudeo en Gandia.

Los agentes tuvieron conocimiento de la posible venta de droga a pequeña escala desde un piso del municipio y, tras varias vigilancias, registraron la vivienda.

En ella localizaron e intervinieron 102 gramos de cocaína, unos once de marihuana, una báscula de precisión y dinero en efectivo.

Esta operación se ha saldado también con la detención de dos personas, un hombre y una mujer, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Ambos han pasado a disposición judicial y se ha decretado el ingreso en prisión de una de ellas.