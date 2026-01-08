Desmantelan un grupo dedicado a robos en obras y venta de droga en Vila Joiosa y Finestrat

Operación en Alicante - OPC

ALICANTE 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación denominada 'Reformantes', ha desarticulado un grupo organizado dedicado a la comisión de robos con fuerza en obras repartidas por las localidades alicantinas de Vila Joiosa y Finestrat, así como al tráfico de drogas al menudeo, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación se inició a mediados del mes de septiembre de 2025, tras recibir diversas denuncias sobre robos en obras en construcción, en los que se sustraían herramientas, electrodomésticos y diverso material de construcción.

Las primeras averiguaciones realizadas por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Villajoyosa permitieron centrar las sospechas en un grupo de personas reconocidas por los agentes en las inmediaciones de las obras.

Tras establecer dispositivos de vigilancia, los investigadores lograron identificar a seis personas, cinco hombres y una mujer, de edades comprendidas entre los 38 y los 43 años, que actuaban de manera coordinada para cometer las sustracciones en obras de ambas localidades.

Las averiguaciones permitieron, además, localizar dos domicilios en Vila Joiosa donde el grupo ocultaba los materiales sustraídos, los cuales funcionaban también como puntos de venta de drogas al menudeo, frecuentados por consumidores habituales. Una vez localizados los domicilios utilizados en los diferentes delitos, se llevaron a cabo dos registros domiciliarios, en los que se detuvo a tres de los implicados.

En el transcurso de la operación fueron detenidas seis personas, en distintas fases desarrolladas entre el noviembre y diciembre, todas ellas incluidas en la misma causa judicial.

Según las estimaciones realizadas, el valor de los efectos sustraídos por el grupo supera los 30.000 euros, logrando recuperar durante los registros una gran cantidad de herramientas, electrodomésticos y materiales de construcción, que ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

Asimismo, se intervinieron 33 gramos de metanfetamina, 150 gramos de marihuana y 180 gramos de hachís, además de básculas de precisión y utensilios destinados a la distribución de sustancias estupefacientes.

Como resultado de la actuación, los seis detenidos, cinco hombres y una mujer españoles, de entre 38 y 43 años, a los que se les imputan los delitos de robo con fuerza y tráfico de drogas, han sido puestos a disposición de los juzgados de Vila Joiosa, que ha decretado para dos de ellos el ingreso en prisión preventiva sin fianza. El resto de los implicados ha quedado en libertad con medidas cautelares.