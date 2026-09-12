Desmantelan una plantación de marihuana con 255 plantas ubicada en el interior de una nave de Elche

Imagen de la plantación de marihuana - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Elche (Alicante) a cuatro personas, de entre 28 y 36 años de edad, por su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico en el marco de una investigación desarrollada sobre un grupo criminal dedicado al tráfico de sustancias estupefacientes, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Las pesquisas se iniciaron tras la identificación de dos varones que formaban parte del grupo investigado. A partir de ese momento, los agentes establecieron diferentes dispositivos de vigilancia y seguimiento que permitieron localizar sus respectivos domicilios, así como comprobar que ambos frecuentaban una nave situada en una pedanía de Elche.

Durante las vigilancias, los investigadores observaron además cómo los dos investigados mantenían diversos contactos con personas presuntamente relacionadas con el tráfico de drogas, obteniendo indicios que apuntaban a que la nave podría estar siendo utilizada para albergar una plantación de marihuana de cultivo interior.

Las pesquisas permitieron igualmente determinar que los investigados estarían utilizando varios de los inmuebles objeto de investigación para almacenar y dispensar sustancias estupefacientes.

REGISTRO Y DETENCIONES

Una vez reunidos los indicios suficientes sobre la actividad delictiva desarrollada por los investigados, los agentes solicitaron a la Autoridad Judicial el correspondiente mandamiento de entrada y registro en tres viviendas vinculadas a la investigación.

Durante los registros practicados en los domicilios de los investigados, los agentes intervinieron 1,5 kilogramos de cocaína, 23.000 euros en efectivo, una envasadora al vacío, seis balanzas de precisión y tres vehículos de alta gama con los que los detenidos se desplazaban para dispensar las sustancias estupefacientes.

Asimismo, en la nave se localizó una plantación tipo 'indoor' de marihuana con 255 plantas, procediéndose a su desmantelamiento. Como resultado de la operación, cuatro personas fueron detenidas como presuntas responsables de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

Por su parte, técnicos de la compañía eléctrica realizaron las comprobaciones pertinentes, constatando la existencia de un enganche ilegal a la red pública de suministro eléctrico en la nave donde se encontraba instalada la plantación de marihuana.

Dos de los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elche, decretándose el ingreso en prisión para dos de los detenidos.