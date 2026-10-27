Desmantelan tres puntos de venta de droga y detienen a seis personas en Gandia

Medidas de seguridad en uno de los inmuebles - CNP

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Gandia (Valencia) tres puntos de venta de droga y ha detenido a seis personas, tres hombres y tres mujeres, de entre 27 y 41 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Tras efectuar tres entradas y registros domiciliarios simultáneos, se incautaron más de 4.000 euros en efectivo, 55 gramos de cocaína, otros 55 gramos de marihuana, así como diversas cantidades de hachís y heroína, cuatro básculas de precisión, además de cuatro armas blancas, según ha informado Jefatura en un comunicado.

En uno de los inmuebles, los investigados habían instalado fuertes medidas de seguridad en la puerta para dificultar su acceso al interior ante un posible registro policial.

En el marco de las actuaciones desarrolladas por la Comisaría Local de Policía Nacional de Gandía, dirigidas a la prevención y persecución del tráfico y distribución de sustancias estupefacientes, se tuvo conocimiento de la reactivación de tres puntos de venta de sustancia estupefaciente en diferentes zonas de dicha localidad.

Los investigadores averiguaron que dos puntos de venta radicaban en un mismo edificio del barrio de 'Las 500', tanto en su planta baja como en el cuarto piso. De los resultados de las indagaciones policiales se pudo constatar que dichos puntos de venta estaban siendo regentados por dos clanes familiares, los cuales desarrollaban de forma habitual, como actividad única y diaria, la distribución de sustancias estupefacientes.

Paralelamente, se desarrolló otra investigación sobre el tercer inmueble de venta al menudeo, ubicado en la zona céntrica de la localidad. La Policía determinó que dicho punto estaba siendo regentado por un varón y su pareja sentimental.

Avanzadas las pesquisas, se llevaron a cabo las tres entradas y registros de forma simultánea. Participaron efectivos de Policía Judicial, Guías Caninos y Seguridad Ciudadana que incautaron distintas cantidades de sustancia estupefaciente: 55 gramos de cocaína, 55 gramos de marihuana, así como hachís y heroína, más de 4.000 euros en efectivo, cuatro básculas de precisión, además de cuatro armas blancas y otros útiles de manipulación de las drogas.

PUERTA REFORZADA CON HORMIGÓN COMO ELEMENTO DE BLOQUEO

En el caso del tercer domicilio, los agentes lograron acceder al mismo tras superar fuertes medidas de seguridad que habían sido instaladas por los detenidos para dificultar el acceso a su interior ante un posible registro policial.

En este sentido, la puerta de acceso se encontraba "fuertemente reforzada", presentando por su parte exterior las características propias de una puerta de madera, si bien la misma se encontraba realizada con hormigón, material de elevada resistencia.

Asimismo, se había dispuesto de dos puntales de acero, los cuales se encontraban colocados transversalmente como elemento complementario de bloqueo.

Por tales hechos, los agentes detuvieron a un total de seis personas, tres varones y tres mujeres, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, pasando a disposición de la autoridad judicial.