Detenida en el aeropuerto de Alicante-Elche una mujer reclamada por las autoridades polacas acusada de estafa

ALICANTE, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández a una mujer de 27 años acusada de estafa y sobre quien pesaba una orden europea de detención para extradición que dictaron las autoridades de Polonia.

El arresto se produjo después de que los agentes encargados de la inspección y control de entrada de pasajeros de la terminal recibieran la información de que dicha orden estaba en vigor sobre una viajera de un vuelo procedente de Irlanda, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

En este sentido, una vez tomó tierra el avión, los policías realizaron comprobaciones en bases de datos y confirmaron que la orden estaba vigente desde septiembre de 2023, por lo que la detuvieron.

La mujer presuntamente cometió en 2022, en el municipio polaco de Poraz, los hechos por los que era buscada. La fugitiva, con el fin de obtener un beneficio económico, al parecer engañó, junto con otras personas, a una tercera haciéndose pasar por trabajadores de un banco en el que la víctima tenía depositado su dinero.

Tras supuestamente hacerle creer que su cuenta había sido robada y que para asegurar su dinero debía transferirlo a otra cuenta, que estaba a nombre de los presuntos autores, llegaron a estafarle 25.400 eslotis polacos, hechos por los que se enfrenta a una pena máxima de ocho años de privación de libertad.

La detenida, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional (AN) en Madrid, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.