Detenida una empleada de hogar acusada de robar joyas valoradas en 25.000 euros a ancianos en Sant Vicent del Raspeig

ALICANTE, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en el municipio alicantino de Sant Vicent del Raspeig a una empleada de hogar de 44 años acusada de tres delitos de hurto en interior de vivienda tras presuntamente robar joyas valoradas en unos 25.000 euros a personas de avanzada edad.

Los hechos tuvieron lugar entre diciembre de 2025 y el pasado mes de febrero, cuando la Benemérita tuvo conocimiento de varios hurtos de este tipo ocurridos en el interior de tres domicilios de esta localidad.

En todos los casos se detectó el patrón común de que las víctimas eran personas de avanzada edad. Ante la gravedad de los hechos y la especial vulnerabilidad de las víctimas, el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Sant Vicent del Raspeig inició la denominada operación Parajo.

En una primera fase de la investigación, los agentes analizaron las viviendas afectadas y comprobaron que en ninguna de ellas existían signos de forzamiento en puertas o accesos, ni daños o desorden en las estancias.

Estas circunstancias llevaron a los investigadores a sospechar de un 'modus operandi' específico, por lo que se iniciaron las gestiones necesarias para identificar al posible autor o autores de estos hechos.

Tras diversas indagaciones, los agentes comprobaron que una empleada del hogar había trabajado o trabajaba en las tres viviendas afectadas. Aunque la mujer no contaba con antecedentes por hechos similares, las sospechas se centraron sobre ella.

Posteriormente, las gestiones realizadas en distintos establecimientos dedicados a la compraventa de oro y antigüedades en la provincia de Alicante permitieron acreditar que algunas de las joyas denunciadas como sustraídas presuntamente habían sido vendidas por la investigada.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes lograron recuperar parte de los efectos sustraídos y pudieron devolver algunas de las joyas a sus legítimos propietarios, según ha detallado el instituto armado en un comunicado.

El pasado 25 de febrero, los agentes procedieron a la detención de la trabajadora, acusada de tres delitos de hurto. La arrestada fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares a la espera de juicio.

PODRÍA HABER MÁS VÍCTIMAS

Paralelamente, los investigadores han detectado varias ventas de joyas que no han sido reconocidas por los denunciantes actuales, por lo que no se descarta que aparezcan nuevas víctimas que pudieran haber contratado los servicios de la detenida entre 2022 y la actualidad.

Ante estos hechos, la Guardia Civil recomienda a las personas que crean que hayan podido ser víctimas de esta persona que acudan a las dependencias de la Guardia Civil de Sant Vicent del Raspeig o que llamen al teléfono 965675814.