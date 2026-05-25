Detenida una empleada de hogar por hurtar varias joyas de un domicilio

Archivo - Tres detenidos, dos menores, por un doble apuñalamiento en la Plaza del Ayuntamiento en noviembre - JEFATURA - Archivo

VALÈNCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a una mujer de 39 años tras presuntamente sustraer varias joyas del domicilio donde trabajaba como empleada de hogar. Después las vendía en establecimientos de compraventa y habría obtenido un beneficio de unos 1.500 euros, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los policías tuvieron conocimiento de los hechos, ocurridos el pasado mes de febrero, a raíz de una denuncia de la víctima, en la que manifestaba que le habían desaparecido varias joyas del interior de su vivienda, sin presentar la misma ningún signo de forzamiento. Para acceder al domicilio solo tenían llaves los propietarios del mismo y la empleada de hogar.

Las pesquisas de los agentes permitieron comprobar que la trabajadora habría vendido las joyas hurtadas en varios establecimientos de compraventa y habría obtenido un beneficio total de 1.566 euros. Concretamente, habría sustraído una sortija, un anillo, pendientes y un broche, todo ello de oro.

Así, los investigadores detuvieron a la mujer como presunta autora de un delito de hurto. La arrestada ha quedado en libertad tras ser oída en declaración y ha sido advertida de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida.