Detenida una mujer acusada de causar lesiones con arma blanca en un establecimiento de Torrevieja (Alicante)

ALICANTE, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido detenida este martes por presuntamente haber causado lesiones con arma blanca en el interior de un establecimiento en el municipio alicantino de Torrevieja.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press, que han apuntado que el Equipo Territorial de la Policía Judicial del instituto armado en este municipio se ha hecho cargo de las investigaciones del caso.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que presuntamente la acusada habría causado esas lesiones.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Orihuela han asegurado que su Policía Local estaba cerca del lugar de los hechos, por lo que redujo a esta persona y la detuvo. Posteriormente, fue puesta a disposición del cuerpo policial municipal de Torrevieja y de la Guardia Civil, han precisado.