Detenida una mujer acusada de robar una cabeza tractora de 130.000 euros y aceite valorado en 40.000

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALICANTE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Montroi (Valencia) a una mujer de 30 años acusada de dos delitos contra el patrimonio por presuntamente robar una cabeza tractora de 130.000 euros aparcada en un descampado del municipio alicantino de Villena, además de un semirremolque cargado con 32 palés de aceite de oliva y de girasol valorados en otros 40.000 euros en Aspe. Ambos elementos fueron encontrados días después, aunque sin la carga, en un polígono industrial de Getafe (Madrid).

También se le imputa un ilícito contra la intimidad por supuestamente instalar un localizador GPS en un camión de una empresa de electrodomésticos en la población valenciana de Massalavés, donde al parecer simuló una avería en su coche para detener la marcha del comerciante, a quien intentó distraer para que un cómplice colocara el dispositivo en los bajos del vehículo. No obstante, un empleado de la compañía sorprendió al varón, por lo que se frustró un posible nuevo robo.

Sobre el primer hecho, la Benemérita ha indicado que la operación se inició en mayo de este año, cuando el Área de Investigación del Puesto Principal de Villena tuvo conocimiento de la sustracción de la cabeza tractora, según ha explicado el instituto armado en un comunicado

El propietario manifestó a los agentes que el vehículo tenía un GPS, cuya última localización se situaba en un camino rural de la partida alicantina de El Rebolledo. Al desplazarse hasta allí, los investigadores hallaron el dispositivo arrancado y oculto entre la maleza.

De manera paralela, los agentes detectaron que esa misma noche se produjo en Aspe el robo del semirremolque cargado con 32 palés de aceite de oliva y girasol. Posteriormente, tanto la cabeza tractora como el semirremolque fueron localizados en ese polígono industrial de Getafe, aunque no se pudo recuperar la carga.

Según avanzaban las investigaciones, los agentes lograron establecer un patrón delictivo en la conducta de la detenida y su presunto cómplice, un hombre de 38 años, de quien se ha dado cuenta a la autoridad judicial competente. La mujer supuestamente utilizaba su vehículo particular para desplazarse a diferentes polígonos industriales, donde seleccionaba posibles objetivos.

Una vez identificada la mercancía de interés, colocaban un dispositivo de geolocalización en el vehículo de transporte para monitorizar su posición exacta. Más tarde, acudían durante la madrugada para cometer el robo, aprovechando el cierre de las empresas y la escasa vigilancia.

POSIBLE ROBO FRUSTRADO EN MASSALAVÉS

Durante la investigación, se comprobó que la mujer presuntamente había vuelto a actuar en Massalavés, aunque finalmente el posible robo fue frustrado. Gracias a las gestiones de investigación y al análisis de diversas pruebas, los agentes lograron identificar el coche que presuntamente utilizó la acusada, lo que permitió su localización y detención el pasado 19 de septiembre en la localidad valenciana de Montroi.

La detenida fue puesta a disposición del Juzgado de Guardia de Picassent, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares, y el Juzgado de Instrucción de Villena se ha hecho cargo de la investigación.

Las pesquisas continúan abiertas, ya que el presunto cómplice de la detenida, aunque identificado, permanece en paradero desconocido, por lo que no se descartan nuevas detenciones en el marco de esta operación, denominada Trattore.