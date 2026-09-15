Detenida una mujer por regentar un negocio de explotación sexual de mujeres vulnerables desde un piso de Alcoi

Comisaría de Alcoi - CNP

ALICANTE, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Alcoi a una mujer de 34 años como presunta responsable de un delito de explotación sexual ya que supuestamente regentaba un piso de la localidad, del que era arrendataria, en el que se ejercía la prostitución por mujeres en situación de vulnerabilidad que llegaban a pagar entre 220 y 270 euros semanales por una habitación.

Los servicios sexuales eran gestionados a través de una página web y se facilitaba, además, conductor para cuando el servicio solicitado era en el domicilio de los clientes, a quienes, además, a través de un contacto, proporcionaban la compra de sustancias estupefacientes en el caso de que las requirieran, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación se inició tras tener conocimiento, a través de una denuncia anónima telefónica, de una información acerca de que en el primer piso de un edificio de la localidad había mujeres extranjeras prostituidas, y que la vivienda estaba siendo gestionada por una pareja.

EN SITUACIÓN DE "VULNERABILIDAD"

Mediante la investigación llevada a cabo por parte de los agentes de la Brigada de Extranjería de la Comisaría de Alcoi, se pudo confirmar que en la vivienda había mujeres extranjeras prostituidas presuntamente por la mujer que gestionaba el piso, que se lucraba de esta actividad y se aprovechaba de su situación de "vulnerabilidad" de las víctimas así como de su estado de situación irregular en España.

La investigada cobraba a las mujeres entre 220 y 270 euros semanales por el alquiler de una de las tres habitaciones con las que contaba la vivienda para ejercer la prostitución, un piso que tenía cámaras instaladas que controlaban las 24 horas el interior.

Entre los diferentes servicios que proporcionaba la detenida estaba el contratar los servicios de un conductor para los traslados de las mujeres a los domicilios de los clientes cuando lo solicitaban y también proporcionarles sustancias estupefacientes en el caso de que lo demandasen.

Los agentes localizaron a través de páginas web de anuncios de prostitución tanto publicidad de alquiler de habitaciones en ese edificio para ejercer la prostitución y anuncios de una mujer que la ejercía habitualmente en la vivienda. Tras ser identificada la gestora del piso, del que era arrendataria, se procedió a su localización y detención. La mujer fue puesta a disposición de los juzgados de instrucción de la localidad.