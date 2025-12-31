Detenida una mujer por robar en casa de un anciano en Sagunt haciéndose pasar por una cuidadora

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía - CNP

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Sagunt (Valencia) a una mujer como presunta autora de un delito de robo con violencia tras acceder a la casa de un hombre de avanzada edad haciéndose pasar por una cuidadora. Al parecer, mientras el anciano se estaba duchando, aprovechó en compañía de otras dos mujeres para sustraer varios relojes y joyas, llegando a empujar a la víctima contra la pared tras ser sorprendidas.

La propia detenida fue quien avisó a la Policía tras olvidar en la huida su bolso dentro del domicilio y tratar de recuperarlo, inventándose que había sido víctima de un intento de agresión sexual por parte del hombre, según ha informado la Jefatura en un comunicado.

Los hechos ocurrieron a mediados de mes, cuando los agentes fueron comisionados a una ubicación de Sagunt donde una mujer manifestó haber sido víctima de un intento de agresión sexual en el domicilio de un hombre para el que realiza tareas del hogar. La mujer relató a los agentes que en su huida se había dejado el bolso con sus pertenencias en el interior de la vivienda y no podía recuperarlo.

Los policías, tras ser recibidos por el anciano, averiguaron que realmente la mujer que se encontraba en el exterior se había presentado en su casa con la comida que los asistentes sociales le solían entregar cada día por motivos de salud graves. Esta mujer se dirigía a él como si lo conociera con anterioridad, llegando a abrazarle y convencerle para que la dejara entrar ya que su intención era cocinarle y ayudarle con las tareas domésticas.

Aunque en un primer momento desconfió, pensó que realmente la mujer tenía la intención de auxiliarle, llegando la misma a entrar sin esperar el consentimiento del propietario. Una vez en el interior, la sospechosa lo persuadió para que se metiera en la ducha, percatándose después de que la puerta del baño estaba atrancada. Al mismo tiempo la víctima escuchaba ruidos de puertas y pasos.

SORPRENDIDAS MIENTRAS REBUSCABAN EN LOS ARMARIOS

Cuando el hombre consiguió salir del baño, sorprendió a dos mujeres más rebuscando en el interior del armario de su habitación y observó cómo una de ellas portaba un reloj en la mano, llegando estas a empujarlo contra la pared para poder abandonar el lugar. Momentos después, encontrándose la víctima "en estado de shock" por lo ocurrido, llamaron de nuevo al timbre, según las mismas fuentes.

Era la primera mujer que ahora le reclamaba que le devolviera la mochila y un abrigo que había olvidado en el sofá, pero la víctima no accedió a abrir la puerta, por lo que le había amenazado con llamar a la Policía si no le devolvía sus pertenencias.

Los agentes comprobaron además que las estancias se encontraban revueltas y varias cajas de relojes estaban abiertas. La víctima estimó en un primer momento que las presuntas autoras le habían sustraído entre otras cosas, seis relojes y una caja con joyas de oro.

Una vez examinaron la mochila de la sospechosa, los policías localizaron calcetines, los cuales son empleados habitualmente por las autoras para facilitar la comisión de robos con fuerza en domicilios, usándolos como guantes para no dejar huellas. Ante tales hechos, la Policía Nacional detuvo a la mujer como presunta autora de un delito de robo con violencia e intimidación. La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos.