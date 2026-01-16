Detenida una persona tras una persecución por presuntamente robar con violencia en Picassent

Agente de Policía Local de Picassent - AYUNTAMIENTO DE PICASSENT

VALÈNCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Picassent (Valencia) detuvieron el pasado fin de semana a uno de los presuntos autores de un robo con violencia ocurrido en el municipio. Los hechos ocurrieron sobre la una de la madrugada, cuando dos hombres abordaron por la espalda a un hombre de unos 80 años en las proximidades de la calle Sant Joan, tirándolo al suelo, inmovilizándolo y quitándole una mochila que portaba y otras pertenencias, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

Tras avisar la víctima del robo a la Policía Local se activó a las 1.15 horas un operativo para tratar de localizar a los autores según la descripción que había dado el hombre agredido, localizando a uno de ellos e iniciándose una persecución por diferentes zonas del municipio. Tras casi una hora de seguimiento e intento de captura, finalmente fue detenido, identificado y puesto a disposición judicial este presunto autor del robo con violencia.

Además, se recuperó la mochila, la documentación y dinero en efectivo que el delincuente había escondido bajo su ropa. Esta detención ayudará a la identificación del otro autor, que fuentes policiales siguen investigando en estos momentos y sobre el que todavía no se ha realizado ninguna diligencia.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Salvador Morató, ha agradecido la destreza de los agentes de la Policía Local que realizaron el operativo y que finalmente lograron la captura de uno de los autores del robo con violencia tras una hora de búsqueda y persecución.