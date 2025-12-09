Detenida en Torrevieja (Alicante) una pareja fugada de la Justicia acusada de 49 estafas a víctimas de toda España

Detenida en Torrevieja una pareja fugada de la Justicia acusada de 49 estafas a víctimas de toda España - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Torrevieja (Alicante) a un hombre y una mujer, pareja sentimental, acusados de 49 delitos de estafa y otros cuatro de usurpación de estado civil que habrían provocado un perjuicio a unas 53 víctimas de varias provincias de España. Ambos estaban fugados de la Justicia y acumulaban más de 60 señalamientos judiciales en vigor, en su mayoría órdenes de búsqueda, arresto y personación dictadas por juzgados de todo el territorio nacional.

A principios del pasado mes de abril, el Equipo @ de la Compañía de Torrevieja detectó un incremento inusual de denuncias relacionadas con estafas por alquileres de viviendas de víctimas procedentes de diferentes provincias. Todas ellas coincidían en un mismo patrón: las retiradas de efectivo se realizaban en cajeros automáticos de este municipio, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Tras el análisis de las denuncias, los agentes identificaron un 'modus operandi' perfectamente definido, ya que los arrestados presuntamente respondían a anuncios de personas que buscaban vivienda en alquiler a través de distintas plataformas 'online'.

Posteriormente, al parecer ofrecían inmuebles inexistentes a precios por debajo del mercado y solicitaban documentación personal a las víctimas y enviaban contratos falsos y fotografías de supuestos propietarios, que en realidad eran identidades de víctimas anteriores que presuntamente habían sido suplantadas.

Una vez ganada su confianza, supuestamente guiaban a las víctimas para que realizaran el pago mediante códigos de retirada de efectivo sin tarjeta generados desde su banca 'online' y con esos códigos obtenían de inmediato el dinero en cajeros automáticos.

Los agentes identificaron a un hombre de 36 años y una mujer de 44, residentes en Torrevieja desde 2022 y presuntamente relacionados con este tipo de estafas desde, al menos, 2015. Según la Guardia Civil, la pareja empleaba los datos personales de sus víctimas para contactar con nuevos perjudicados y para dar de alta numerosas líneas telefónicas prepago, hasta el punto de llegar a activar hasta seis líneas a nombre de una misma persona en pocos días.

La Benemérita ha apuntado que, además, ambos habían convertido esta actividad ilícita en su principal medio de vida y que para evitar ser localizados utilizaban exclusivamente efectivo, apenas salían de su domicilio y mantenían las persianas constantemente bajadas.

Los dos detenidos sumaban 62 señalamientos judiciales, entre ellos 41 órdenes de búsqueda, detención y personación, tres órdenes de arresto e ingreso en prisión y numerosas reclamaciones para averiguación de paradero y domicilio, procedentes de juzgados de Alicante, Málaga, Asturias, Cádiz, Murcia, Sevilla, Girona, Barcelona, Valencia, Cantabria, Melilla y Pontevedra, entre otros.

53 AFECTADOS DE VARIAS PROVINCIAS

Hasta el momento, se han identificado 53 víctimas en las provincias de A Coruña, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Jaén, La Rioja, Las Palmas, León, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Sevilla, Tenerife, Toledo y Valencia.

Según la Guardia Civil, además del perjuicio económico, todas las víctimas vieron comprometida su identidad, lo que provocó que recibieran citaciones policiales y judiciales desde múltiples provincias.

REGISTROS

En noviembre, una vez localizados los sospechosos en un domicilio de Torrevieja, se practicó una entrada y registro. En la vivienda se intervino material correspondiente a 25 líneas telefónicas diferentes, cinco teléfonos móviles, dos tabletas electrónicas, ropa presuntamente utilizada en la comisión de los hechos y diversos efectos relacionados con la actividad delictiva. También se localizaron 20 gramos de marihuana y restos recientes de consumo de cocaína.

Los detenidos, junto con los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Torrevieja, que decretó el ingreso en prisión de ambos.