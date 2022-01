Detenida en València por agredir a su madre, tras pedirle que dejara de beber: "No me pegues más, me vas a matar"

VALÈNCIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la 6ª Unidad de Distrito de la Policía Local de València han detenido a una mujer en estado ebrio por agredir presuntamente a su madre, de avanzada edad, a la que habría propinado patadas y puñetazos tras mantener una discusión iniciada cuando la víctima le habría pedido a su hija que dejara de beber, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se han producido este lunes, pasadas las 14.00 horas, en la vivienda en la que reside la mujer, ubicada en la calle Islas Canarias. Un vecino ha sido quien ha dado el aviso tras escuchar una fuerte discusión. De hecho, algunos testigos han asegurado que han llegado a escuchar a la víctima pedir auxilio e intentar zafarse de su hija al grito de "no me pegues más, me vas a matar".

Hasta el lugar se ha desplazado una patrulla policial, que, al acceder a la vivienda, ha encontrado a la mujer de edad avanzada tumbada en un sofá con fuertes dolores provocados por las patadas y puñetazos que presuntamente le había propinado su hija, y toda la vivienda revuelta, con botellas en el suelo.

Al parecer, la discusión que han mantenido ambas se habría iniciado cuando la víctima le habría pedido a su hija que dejara de beber. Testigos de las frecuentes discusiones que mantiene la arrestada han relatado a los agentes policiales que la mujer tiene problemas con el alcohol y las drogas.

La víctima ha sido trasladada al hospital, donde permanece ingresada con pronóstico reservado, según han indicado las mismas fuentes, que han precisado que, en el momento de la detención, en la vivienda también se encontraba la nieta de la víctima, de unos 22 años de edad. La detenida está acusada de un delito de violencia doméstica.