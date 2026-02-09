Detenidas cuatro personas acusadas de un robo con violencia en una óptica de Elche

Agentes de la Guardia Civil junto a la óptica ilicitana en la que ocurrió el robo - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos mujeres y dos hombres acusados de un delito de robo con violencia e intimidación en una óptica ubicada en La Marina, pedanía que pertenece a la ciudad de Elche (Alicante).

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de enero, sobre las 17.00 horas, cuando dos mujeres presuntamente accedieron al establecimiento con la intención de distraer a una de las trabajadoras, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

De forma simultánea, otros dos varones al parecer entraron en el local y se dirigieron directamente a un panel expositor de gafas de sol, del que sustrajeron ocho pares, valorados en aproximadamente 2.000 euros.

Al percatarse de lo sucedido, una de las empleadas trató de recuperar los artículos sustraídos, momento en el que los dos varones reaccionaron de manera violenta, forcejeando con la trabajadora e intentando tirarla al suelo para facilitar su huida.

La salida fue parcialmente bloqueada por otro empleado y los presuntos autores empujaron violentamente tanto a los trabajadores como la puerta de salida. Finalmente, lograron abandonar el establecimiento en un vehículo. De inmediato, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda en el que participaron agentes de los Puestos Principales de Santa Pola y Guardamar del Segura.

Gracias a las gestiones realizadas, el vehículo supuestamente utilizado por los acusados fue localizado en un 'camping' de Guardamar del Segura. Allí se estableció un punto de vigilancia que permitió identificar y detener a los cuatro presuntos responsables.

Se trata de dos mujeres y dos hombres, de entre 22 y 41 años de edad, que formaban dos parejas, y todos contaban con antecedentes por hechos similares. Los detenidos estaban alojados en ese 'camping' y los agentes constataron que integraban un grupo itinerante especializado en este tipo de robos. Asimismo, lograron recuperar un par de gafas de sol valoradas en 300 euros, que fueron devueltas a la óptica afectada.

Los detenidos, a quienes imputan un delito de robo con violencia e intimidación, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia del partido judicial de Elche, que decretó su ingreso en prisión preventiva.