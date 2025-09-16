Detenidas dos mujeres por robar con violencia a un joven y otras tres personas más por intentar evitar el arresto

La víctima, a la que robaron un reloj y dos móviles por valor de 23.000 euros, se despertó aturdida en un parque con varias lesiones

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Manises (Valencia) a dos mujeres, de 22 y 33 años respectivamente, como presuntas autoras de un robo con violencia y estafa tras supuestamente sustraer a un joven la cartera así como un reloj y dos teléfonos móviles de alta gama, valorado todo en más de 23.000 euros. Además, han detenido a otras tres personas más que intentaron impedir el arresto de las presuntas autoras de los hechos. El grupo había pedido dinero a la víctima para recuperar sus objetos: 200 euros por cada uno de los móviles.

La investigación tuvo comienzo a principios de septiembre por parte de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta -UDEV- de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, tras tener conocimiento de un robo con violencia perpetrado a finales de agosto a un joven al que supuestamenete agredieron para sustraerle sus pertenencias, según ha informado la Policía en un comunicado.

Al parecer, el joven había salido por la zona de Eugenia Viñes de Valencia pero, tras quedarse "aturdido", despertó en un parque de la Avenida Blasco Ibañez, con sangre en la boca y la barbilla. En ese momento, comprobó que le faltaban efectos personales pero sin recordar nada de lo sucedido. Los efectos sustraídos eran dos teléfonos móviles y un reloj de alta gama valorados en más de 23.000 euros, así como la cartera con documentación y tarjetas bancarias, una de las cuales habría sido utilizada para realizar un pago: un taxi.

Días después, cuando la víctima se encontraba junto a un familiar presentando denuncia en dependencias policiales, recibió una llamada en el teléfono de su familiar en el que una mujer decía tener sus pertenencias y le exigía 400 euros a cambio de devolverle los dos terminales móviles.

TRANSACCIÓN

Ante tales hechos, se acordó una fecha y un lugar de encuentro en la localidad de Manises (Valencia) para hacer la transacción, donde los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia para identificar y detener a los presuntos autores. Al encuentro acudieron dos mujeres junto a un menor de edad, que contactaron con la víctima mostrándole un teléfono móvil que reconoció como uno de los sustraídos.

Los sospechosos supuestamente se negaron a entregar el terminal móvil a la víctima al no obtener el dinero exigido para su recuperación y abandonaron inmediatamente el lugar. Los presuntos autores de los hechos fueron interceptados por los agentes cuando se reunían con otras personas. En el momento en el que los policías se disponían a identificar a los sospechosos varias personas comenzaron a increparlos y entorpecieron la actuación policial, amenazando de muerte a los agentes y acometiendo contra ellos. Los efectivos policiales tuvieron que pedir refuerzos "ante el clima de crispación y agresividad" mostrado el grupo.

Como consecuencia de la intervención los agentes detuvieron a cinco personas: dos mujeres como presuntas autoras de los delitos de robo con violencia y estafa y un hombre y dos mujeres, de entre 22 y 46 años, más por su intervención para impedir el arresto: una por atentado a agente de la autoridad y un varón y la otra restante por resistencia a agente de la autoridad y amenazas graves. Los detenidos, con antecedentes policiales por hechos similares, han pasado a disposición judicial.