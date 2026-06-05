Detenidas 3 personas acusadas de llevar 120 paquetes de hachís ocultos en un vehículo por la AP-7, en Castellón

Droga, dinero y objetos inacutados - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓ 5 Jun. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil ha detenido a dos varones, ambos de 43 y 25 años, y a una mujer, de 48 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, ya que supuestamente llevaban hachís escondido en un vehículo, tras una actuación establecida dentro del marco de prevención de la delincuencia establecidos en las Áreas de Servicio de la AP-7, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La intervención tuvo lugar la noche del pasado día 1 de junio, en el área de descanso de la AP-7 de Benicarló (Castellón), cuando se observó a un vehículo en una zona no habilitada para el estacionamiento, donde, tras las fundadas sospechas por parte de los agentes por el nerviosismo que desprendían sus ocupantes, se procedió a la identificación y registro del mismo, donde se hallaron 120 paquetes de hachís, que se encontraban ocultos.

Fruto de esta actuación se procedió a la detención de todos los ocupantes del vehículo, a quienes se le atribuye un delito contra la salud pública, y los agentes se incautaron de 120 paquetes de resina de cannabis (hachís), 4 teléfonos móviles de alta gama, 105 euros fraccionados en diferentes billetes y un vehículo.

La Autoridad Judicial decretó el ingreso en prisión provisional de los tres detenidos. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Vinaròs.