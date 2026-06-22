Detenidas 4 personas por tráfico de drogas en Vall d'Alba (Castellón) e intervenidos casi 3 kilos de marihuana

Droga incautada - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓ 22 Jun. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en la localidad castellonense de Vall d'Alba como presuntas autoras de un delito contra la salud pública -tráfico de drogas-, tras intervenir cerca de tres kilogramos de marihuana que presuntamente iban a ser destinados a su distribución, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La actuación se inició después de que los agentes recibieran una información que alertaba sobre la posible existencia de una importante cantidad de sustancia estupefaciente almacenada en una vivienda de la citada localidad.

A raíz de esta información, la Guardia Civil de Villafamés realizó diversas gestiones de comprobación que culminaron con el registro de dos inmuebles colindantes, donde los agentes localizaron ocultos en una zona exterior de una de las viviendas varios recipientes que contenían una importante cantidad de cogollos de marihuana ya preparados para su conservación y distribución.

Una vez intervenida la sustancia, se procedió a su pesaje, que arrojó un resultado aproximado de casi 3.000 gramos. Las investigaciones desarrolladas posteriormente permitieron esclarecer la presunta participación de varias personas en la adquisición y posesión de la droga, por lo que se procedió a la detención de cuatro individuos, dos mujeres de 27 y 37 años y dos varones de 38 y 44 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Castellón junto con los detenidos.