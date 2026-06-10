Detenidas tres personas por robar joyas a personas de avanzada edad

DESARTICULADA ORGANIZACIÓN CRIMINAL QUE ROBABA JOYAS A PERSONAS DE AVANZADA EDAD - GURADIA CIVIL

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Murcia a tres personas por presuntamente robar joyas a personas de edad avanzada, a las que se ofrecían a ayudar con las bolsas de la compra, en las localidades de Alfarrasí y Guadasequies (Valencia).

El pasado día 7 de mayo se cometió un robo con violencia en la localidad de Alfarrasí. La denunciante, una vecina de la localidad, refirió que dos chicas se ofrecieron para ayudarla a entrar la compra en su vivienda, según ha explicado la Benemérita en un comunicado.

Al sospechar de sus intenciones, la víctima se protegió con la mano las gargantillas de oro que llevaba en el cuello. No obstante, recibió un tirón y las mujeres le sustrajeron las joyas violentamente. La víctima sufrió arañazos en el pecho.

El día 19 del mismo mes, se cometió otro hecho idéntico también por dos chicas jóvenes, las cuales intentaron robar la cadena de oro a otra vecina de la localidad de Guadasequies. La víctima se resistió y las jóvenes no consiguieron llevar a cabo el robo.

Por parte de los agentes del grupo de investigación de Ontinyent (Valencia) se procedió a recabar información de posibles testigos, así como a revisar cámaras de seguridad. Tras recabar testimonios, se consiguió averiguar que se trataba de, al menos, tres integrantes de una organización criminal dedicados a este tipo de hechos delictivos.

Al parecer, estas personas recorrían varias provincias españolas donde cometían hechos idénticos a los investigados y estaban asentados en una urbanización de la localidad de Murcia. Tras diversas pesquisas, y con la colaboración de efectivos de la comandancia de Murcia, se consiguió identificar a los tres presuntos autores de los delitos reseñados. Las víctimas los reconocieron "sin género de dudas", según la Guardia Civil.

El instituto armado ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana en la investigación. El 28 de mayo, agentes encargados de la investigación se desplazaron a la localidad de Murcia, donde se procedió a la detención de tres personas, un hombre y dos mujeres de 19, 21 y 22 años y nacionalidad rumana.

Se les atribuyen los siguientes delitos: dos robos con violencia e intimidación, pertenencia a organización criminal y usurpación de estado civil, al comprobar los agentes que circulaban con un vehículo el cual habían alquilado sin el consentimiento y con la documentación de otra persona.

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de dos de las integrantes del grupo. Se continúan las gestiones al objeto de poder esclarecer más hechos delictivos.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Ontinyent (Valencia) con la colaboración de efectivos de la Comandancia de Murcia. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Ontinyent.