Detenido en el aeropuerto de Murcia el presunto autor del homicidio de un hombre por un disparo en Torrevieja (Alicante)

1072382.1.260.149.20260324144554 Agentes de la Guardia Civil junto al presunto autor del homicidio de un varón por un disparo en Torrevieja (Alicante) - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en el aparcamiento del aeropuerto internacional de la Región de Murcia a un hombre de 40 años, vecino de Torre-Pacheco, como presunto autor del homicidio de un varón de 33 ocurrido el pasado 1 de marzo en la playa Rocío de Mar del municipio de Torrevieja (Alicante). La víctima murió en el hospital tras recibir un disparo en la cabeza.

El arrestado ha sido puesto a disposición del juzgado de guardia de Murcia, que ha decretado su ingreso en prisión. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza 2 de Torrevieja, órgano competente que se ha hecho cargo de la investigación, ha declarado el secreto de las actuaciones.

Las pesquisas se iniciaron ese mismo día, cuando una pareja de turistas que paseaba a su perro por la playa localizó a un ciudadano que estaba tendido en el suelo con una herida en la cabeza, informa el instituto armado en un comunicado.

Tras avisar a los servicios sanitarios, la víctima, el varón de 33 años, fue trasladada al Hospital Universitario de Torrevieja, donde finalmente falleció. Las pruebas médicas practicadas determinaron que la herida había sido causada por el disparo de un arma de fuego.

En un primer momento, acudieron al centro hospitalario efectivos del Puesto Principal de Torrevieja y del Equipo Territorial de Policía Judicial de la misma localidad. No obstante, las investigaciones pasaron de inmediato a manos del Equipo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante, que dio inicio a la operación.

A los pocos días, los investigadores centraron sus sospechas en un vecino de Torre-Pacheco de 40 años que contaba con antecedentes por un delito de lesiones y por una infracción relacionada con la tenencia ilícita de armas, hechos ocurridos en 2024.

POSIBLE INTENTO DE HUIR DEL PAÍS

Ante la posibilidad de que abandonara el país, el presunto autor fue sorprendido por los agentes en el aparcamiento del aeropuerto internacional de la Región de Murcia el pasado 17 de marzo, momento en el que lo detuvieron.

En el interior del maletero, los investigadores hallaron diversas maletas, ropa y su pasaporte, lo que reforzó las sospechas de una posible huida. Ese mismo día, los investigadores intervinieron un vehículo presuntamente relacionado con los hechos en la localidad de La Nucía.