Detenido por agredir e increpar a dos sanitarias durante una asistencia en Castelló

CASTELLÓ 10 Mar. (EUROPA PRESS) - -

La Policía Local de Castelló ha detenido esta pasada noche a un varón de 54 años como presunto autor de una agresión a dos profesionales sanitarias de un equipo asistencial formado por tres personas -técnico en transporte sanitario, enfermera y médico- mientras realizaban una atención sanitaria leve a una persona en la calle Asensi, que se encontraba en estado de embriaguez y sin presentar ninguna situación de gravedad.

Los hechos ocurrieron sobre las 23.06 horas, cuando el equipo sanitario solicitó la presencia policial al verse increpado por un individuo que no guardaba ninguna relación con el paciente al que estaban prestando asistencia.

El hombre comenzó a insultar y hostigar a las profesionales sanitarias hasta llegar a agredir físicamente a dos de ellas, que resultaron lesionadas de carácter leve. Una patrulla de la Policía Local que se encontraba a escasos 100 metros del lugar acudió de inmediato y procedió a la detención del agresor, que mostró resistencia y profirió insultos reiterados contra los agentes durante la intervención. Posteriormente, el detenido fue trasladado y puesto a disposición de la Policía Nacional.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha condenado "con firmeza" lo sucedido y ha trasladado su apoyo a los profesionales sanitarios agredidos. "Desde el Ayuntamiento queremos expresar nuestra más rotunda condena ante una agresión que nunca debería producirse. Resulta intolerable que quienes dedican su trabajo a cuidar y atender a los demás tengan que enfrentarse a episodios de violencia mientras desempeñan su labor", ha dicho.

"Los sanitarios merecen respeto, reconocimiento y protección, y no vamos a permitir que se produzcan agresiones ni contra quienes prestan un servicio esencial para la ciudadanía ni contra ninguna otra persona", ha añadido.

En este sentido, Ortolá ha subrayado "el papel fundamental" que desempeñan los profesionales sanitarios en situaciones de emergencia. "Los equipos sanitarios trabajan muchas veces en circunstancias complejas, atendiendo a personas que necesitan ayuda urgente y actuando con rapidez y profesionalidad. Son un pilar esencial para la atención a la ciudadanía y para la seguridad de todos. Por eso es fundamental que toda la sociedad sea consciente de la importancia de respetar su trabajo y facilitar que puedan desempeñarlo con total seguridad", ha subrayado.

El edil también ha querido destacar "la rápida actuación de la Policía Local, cuya intervención permitió controlar la situación y detener al agresor en pocos minutos". "Quiero agradecer y poner en valor la actuación de nuestros agentes, que demostraron una vez más su profesionalidad y su compromiso con la seguridad de la ciudadanía. La patrulla se encontraba muy cerca del lugar de los hechos y llegó prácticamente de inmediato, actuando con rapidez y eficacia para proteger al personal sanitario y evitar que la situación pudiera agravarse", ha apuntado.

Por último, Ortolá ha señalado que, en líneas generales, las celebraciones que se están desarrollando estos días en la ciudad están transcurriendo con normalidad. "Afortunadamente estamos viviendo unas fiestas tranquilas en términos generales, gracias al comportamiento responsable de la gran mayoría de vecinos y visitantes", ha destacado.

"Desde el Ayuntamiento queremos agradecer esa actitud cívica y hacer un llamamiento a seguir disfrutando de estos días desde el respeto, la convivencia y el civismo, para que todos podamos vivir las fiestas con seguridad y tranquilidad", ha concluido.