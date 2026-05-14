Detenido en Alicante uno de los fugitivos más buscados del Reino Unido incluido en la campaña 'Most Wanted'

Imagen de la detención - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Alicante a uno de los fugitivos incluidos en la campaña de búsqueda internacional impulsada por Reino Unido contra delincuentes vinculados al crimen organizado, coincidiendo con la presentación de la campaña internacional 'Most Wanted'.

La detención se ha producido en el marco de una operación desarrollada en Benidorm y La Nucía (Alicante) contra una red relacionada con el tráfico de drogas y la falsedad documental, en la que han sido arrestadas otras tres personas, ha informado Comandancia en un comunicado.

La investigación se inició en noviembre de 2025 tras el aviso del responsable de un establecimiento de envío de paquetería de Benidorm, donde fue localizada una maleta que contenía 16 kilogramos de hachís y cuyo destino final era Reino Unido.

Las primeras pesquisas permitieron identificar a la mujer que realizó el envío, quien aportó documentación falsa en el momento de efectuar la gestión. Los investigadores comprobaron además que acudió al establecimiento acompañada de otra persona y con el apoyo logístico de otros dos hombres, quienes trasladaron la maleta hasta el local.

A medida que avanzó la investigación, los agentes lograron identificar a los implicados y constatar que uno de ellos figuraba entre los fugitivos reclamados por las autoridades británicas por delitos relacionados con el tráfico de drogas, sobre el que pesaba una orden internacional de detención emitida a finales de 2025.

La operación dirigida por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante con el apoyo del Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa (UCO), contó con la colaboración de la National Crime Agency (NCA) del Reino Unido, lo que permitió confirmar la identidad del principal investigado y coordinar las actuaciones policiales.

DROGAS, 4.000 EUROS, DOCUMENTACIÓN FALSA Y DOS VEHÍCULOS

En los registros practicados en Benidorm y La Nucía participaron agentes de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de la Guardia Civil de Valencia, del servicio cinológico y patrullas de Seguridad Ciudadana. En los inmuebles se hallaron distintas cantidades de sustancias estupefacientes, además de 4.000 euros en efectivo, documentación falsa y dos vehículos utilizados por los investigados.

Los detenidos, a los que se les imputan los delitos de tráfico de drogas y falsedad documental, serán puestos a disposición judicial.

El principal investigado, de 49 años, va a ser puesto a disposición de la Audiencia Nacional para continuar con los trámites relacionados con su reclamación internacional.

Esta actuación coincide con la presentación celebrada este jueves en Alicante de una nueva edición de la campaña internacional 'Most Wanted', impulsada por las autoridades británicas para localizar a fugitivos vinculados al crimen organizado que podrían ocultarse en distintas zonas de España.

La iniciativa cuenta con la colaboración de las fuerzas policiales españolas y de la National Crime Agency (NCA) del Reino Unido.