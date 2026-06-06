Detenido en Alicante tras ser sorprendido realizando una transacción de droga por dinero

Efectos intervenidos - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un varón, de 34 años, por su presunta participación en un delito de tráfico de drogas. El arrestado fue interceptado cuando acababa de realizar una venta de sustancias estupefacientes.

Agentes de seguridad ciudadana se encontraban realizando labores de prevención cuando observaron a dos varones que, tras hacer entrega de dinero a otro varón, éste sacó de sus bolsillos un envoltorio de plástico. Al considerar la dotación policial que podía tratarse de un intercambio de droga por dinero se dirigieron rápidamente a identificar a dichas personas, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Tras identificarse como Policías Nacionales, uno de los implicados manifestó a los agentes que habían quedado para comprar sustancia estupefacientes con el varón que les había hecho entrega del envoltorio de plástico. Tras el cacheo realizado al presunto vendedor, los agentes localizaron entre sus ropas diversos envoltorios más que contenían cocaína, hachís y marihuana, además del dinero que le habían entregado los otros varones provenientes de la venta.

En este momento, se llevó a cabo la intervención de la sustancia y la detención de dicho varón por su presunta participación en un delito de tráfico de drogas.

40 GRAMOS DE COCAÍNA Y MÁS DE 17.500 EUROS EN BILLETES

Una vez detenido, ante la sospecha de que en su domicilio pudiera almacenar la sustancia estupefaciente, se solicitó a la Autoridad Judicial un mandamiento de entrada y registro, donde se intervino cerca de 40 gramos de cocaína, unos 7,5 gramos de tusi, 30 gramos de hachís, 87 gramos de marihuana, más de 17.500 euros en billetes fraccionados, dos balanzas de precisión, así como, múltiples útiles destinados a la preparación de dosis.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante.