Detenido en Benidorm un hombre reclamado por la justicia británica por tráfico de drogas

ALICANTE, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm (Alicante) a un hombre de 32 años sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega por el Reino Unido por delitos relacionados con el tráfico de drogas, y por los que se enfrenta a una posible pena en el país reclamante de cadena perpetua.

Los hechos por los que era buscado se remontan a los años 2022 a 2024, cuando el arrestado supuestamente formaba parte de una trama de tráfico de drogas afincada en Blackburn y era uno de los encargados de controlar la operación de suministro de estupefacientes, principalmente cocaína, ketamina y cannabis, así como del posterior blanqueo, junto con sus consortes, del dinero a través de sus propias cuentas bancarias.

El detenido, cuanto tuvo conocimiento de que uno de sus socios había sido detenido, y sospechando que él era uno de los investigados en la trama, abandonó el Reino Unido, motivo por el cual el país reclamante emitió una orden europea de detención y entrega.

Por parte de la Policía Nacional, se tuvo conocimiento de que el prófugo de la justicia británica se encontraba en Benidorm, por lo que fue localizado y detenido en virtud de esa reclamación judicial. El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional competente en la causa.