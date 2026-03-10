Detenido un conductor sin carnet por atropellar drogado a dos ciclistas mientras huía de agentes de tráfico en Orihuela

Carretera - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un conductor de 22 años acusado de atropellar drogado a dos ciclistas, de 74 y 76 años, que circulaban por la carretera N-340 a su paso por el municipio alicantino de Orihuela mientras presuntamente conducía de forma temeraria y huía de dos agentes de tráfico que le dieron el alto. El arrestado no tenía carnet de conducir.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de febrero, sobre las 10.15 horas, en el kilómetro 688 de la citada vía. Momentos antes, agentes del Destacamento de Tráfico de Orihuela le pidieron que parara y le realizaron señales para que detuviera el vehículo, aunque el conductor desobedeció las indicaciones, según ha detallado el instituto armado en un comunicado.

En ese momento, la Guardia Civil comenzó un seguimiento al vehículo que, conduciendo "de manera claramente temeraria, intentaba eludir las órdenes de los agentes". Durante esas maniobras evasivas, supuestamente atropelló a dos ciclistas, tras lo que detuvo el coche, lo abandonó y comenzó su huida a pie.

De inmediato, los dos agentes se apearon de sus motocicletas y consiguieron alcanzar y detener al acusado de estos hechos, de 22 años y nacionalidad española. Asimismo, le realizaron pruebas de alcoholemia y drogas, que dieron positivo en consumo de THC.

LESIONES GRAVES

Según la Guardia Civil, los dos ciclistas atropellados, dos hombres españoles de 74 y 76 años, circulaban en un grupo de ocho y el atropello fue consecuencia de que el conductor del turismo no respetó una señal vertical de ceda el paso.

Ambos ciclistas fueron trasladados por personal sanitario al Hospital de la Vega Baja de Orihuela, donde fueron ingresados por las lesiones graves que presentaban. El hombre de 74 años continúa ingresado, aunque su vida no corre peligro, mientras el otro varón ha sido dado de alta y se recupera en su domicilio.

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales de la Guardia Civil de Tráfico de Orihuela ha instruido las diligencias, remitidas a la autoridad judicial competente en Orihuela, por la presunta comisión de los delitos de desobediencia a agentes de la autoridad, conducción temeraria, carecer de permiso de conducción y dos delitos de lesiones graves.